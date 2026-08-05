Detenido por amenazar a otro hombre con un cuchillo de 18 centímetros durante una pelea en Castellón

Agentes de la Policía Local de Castellón han detenido a un hombre de nacionalidad española de 21 años como presunto autor de un delito de amenazas en el transcurso de una pelea en las inmediaciones de un centro de ocio de esa misma ciudad. El detenido portaba un cuchillo de unos 18 centímetros oculto en su cintura. Y había utilizado el arma para amenazar a otro hombre, según el testimonio recogido por la Policía Local al personal de seguridad.

Los hechos se han producido a las 06:30 horas de este pasado sábado, cuando varias patrullas de la Policía Local han sido movilizadas a causa de la pelea. A la llegada de los agentes, el personal de seguridad les informó que un individuo, muy alterado, había amenazado gravemente a otro hombre mientras exhibía el cuchillo, que hasta entonces llevaba oculto en la cintura. Los vigilantes de seguridad habían conseguido intervenir el cuchillo, que entregaron a los agentes.

Poco después, varias patrullas localizaron al individuo que supuestamente había amenazado al otro hombre en una calle próxima al lugar en que habían ocurrido los hechos, por lo que procedieron a detenerlo por un presunto delito de amenazas graves.

El detenido fue trasladado a centro sanitario para su reconocimiento. Y, una vez concluidas las actuaciones, quedó a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para que este último continuara con las diligencias.

Antes, la rápida coordinación entre el personal de vigilancia de la zona y la Policía Local de Castellón había permitido retirar el arma blanca que se había utilizado, supuestamente, para las amenazas por parte del detenido y la localización del individuo que había proferido las mismas, garantizando de este modo la seguridad en la zona y evitando que el incidente derivase en consecuencias de una mayor gravedad.

El concejal de Seguridad de Castellón, Antonio Ortolá, ha puesto en valor «la profesionalidad y la rapidez» de la Policía Local y la colaboración del personal de seguridad del establecimiento.