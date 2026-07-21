Pillan a un bielorruso conduciendo en Castellón con una tasa de alcohol 8 veces superior a la permitida

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Castellón han detenido a un varón de origen bielorruso y 46 años, que en la prueba de alcoholemia arrojó unos valores ocho veces superiores a los permitidos por el código de circulación español. El hombre ha sido detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El detenido ha sido puesto a disposición judicial tras no acreditar domicilio en España.

Los hechos se produjeron en torno a las 21:30 horas del pasado lunes, 13 de julio. Los agentes detectaron un vehículo articulado circulando por la vía A-23, la conocida como autovía Mudéjar, en su tramo de Sagunto (Valencia) a Jaca, a la altura del kilómetro 25, que circulaba en zig-zag, invadiendo los dos carriles y arcenes en sentido Teruel. Los agentes circularon tras él varios kilómetros. Pero, finalmente, lograron detenerlo y que estacionara fuera de la vía.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de marzo, agentes de la Policía Local de Palma denunciaron a un hombre de 31 años por conducir con una tasa de alcohol que triplicaba el límite permitido y adelantar a un coche patrulla a gran velocidad y por la derecha, según publicó entonces OKDIARIO. Los hechos ocurrieron sobre la 01.35 horas de la madrugada, cuando una patrulla que circulaba por la calle Gremi de Passamaners fue adelantada por una furgoneta.

Antes, en septiembre de 2024, también en Palma, agentes de la Guardia Civil interceptaron a un profesor de autoescuela que fue drogado y bebido durante un examen de conducir con su alumno y el examinador. En pleno examen de conducir, la Benemérita le realizó una prueba de alcoholemia y de drogas, dando positivo en cocaína, marihuana y alcohol. El citado profesor ya había sido interceptado un año antes al conducir drogado y triplicando la tasa de alcohol.