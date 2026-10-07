Sumar monta con el aval de Armengol un acto de ‘nietos del exilio’ en el Congreso para atacar al Supremo

El grupo de Sumar ha organizado este miércoles una jornada parlamentaria en el Congreso de los Diputados para defender la polémica Ley de Nietos de nacionalizaciones masivas, cuyas inscripciones en el censo electoral han sido suspendidas por el Tribunal Supremo. Un acto que ha contado con el aval de la Mesa de la Cámara, que preside la socialista Francina Armengol y que controlan los dos partidos que conforman el Gobierno de PSOE-Sumar.

La jornada, titulada Nacionalidad española de los descendientes del exilio: El ataque contra la ley de memoria democrática y el derecho al voto, tendrá lugar por la tarde en la Sala Ernest Lluch, la de mayor aforo.

Según reza en la convocatoria, «en el marco del compromiso con la justicia, la reparación y la verdad democrática, esta jornada parlamentaria propone un espacio de reflexión y propuesta en torno a los retos pendientes de la memoria democrática en España, y en particular sobre el derecho del exilio español y sus descendientes a obtener la nacionalidad española y ejercer todos los derechos que como españoles reconoce la Constitución, incluido el derecho al voto».

«A través de dos mesas temáticas -prosigue la descripción del evento que recibió el visto bueno de la Mesa del Congreso- se analizarán los obstáculos legales que la derecha política y judicial están tratando de imponer a la hora de obtener la nacionalidad española de los descendientes y poder ejercer el derecho al voto, así como las experiencias y reivindicaciones de los afectados».

De esta manera, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, utilizará estas instalaciones del Congreso (habrá además retransmisión del evento) para arremeter contra el Tribunal Supremo, al que enmarca en la «derecha judicial» por suspender cautelarmente las inscripciones en el censo de voto CERA (extranjero) de los nacionalizados vía Ley de Nietos hasta certificar que cumplen con el perfil de descendientes de exiliados políticos.

De hecho, este martes se ha conocido que el Alto Tribunal ha dado a las partes un plazo improrrogable de 48 horas —que finalizará en todo caso antes de las 15 horas de este jueves— para que formulen las alegaciones que consideren convenientes tras registrarse nuevos escritos de Iustitia Europa y Vox en relación a tales inscripciones.

En dos providencias, el Supremo ha explicado que otorga dicho plazo antes de resolver sobre el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el CERA acordada por el Alto Tribunal en septiembre, «teniendo en cuenta además la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre», ha subrayado.

«Tras recibir todas las alegaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolverá de forma conjunta todas las cuestiones planteadas», informó en un comunicado.

Se da la circunstancia de que una instrucción dictada por Sofía Puente, alto cargo del Ministerio de Justicia y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, amplió unos días de su entrada en vigor el alcance de la Ley de Nietos para beneficiar no sólo a descendientes de exiliados políticos, sino también de emigrantes que salieron de España por razones económicas antes del estallido de la Guerra Civil en 1936 e incluso en el siglo XIX.

En cuanto a la jornada parlamentaria -ya con las Cortes disueltas desde este martes-, la «apertura institucional» correrá a cargo de Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.

Las dos ponencias

La primera mesa, denominada El exilio español y sus descendientes: El derecho a la nacionalidad española y a ejercer su derecho al voto estará conformada por Luis Cortes, coordinador de IU Exterior; Pilar Nova Melle, presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español; Miguel Montero Lange, de CCOO Exterior; Lorena Lores Doural, secretaria de la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina; y Violeta Alonso Peléez, presidenta del Consejo General de Ciudadanos Españoles (CGCEE) en el Exterior. El moderador será Javier Moreno, presidente de la Fundación Domingo Malagón y representante del Foro Memoria Democrática.

En su caso, Violeta Alonso, presidenta del CGCEE, el órgano que asesora al Gobierno en el desarrollo de la Ley de Nietos, ya ha participado en el pasado en otras charlas de la delegación de Izquierda Unida Exterior, como informó OKDIARIO.

Esta primera mesa «abordará las experiencias y reivindicaciones de los descendientes del exilio español y de las entidades que desde el exterior trabajan por los derechos de los ciudadanos españoles en el exterior», dice Sumar.

Además, este coloquio, que añade la formación de extrema izquierda, servirá para «abordar la elaboración de instrumentos de coordinación de luchas y esfuerzos para revertir la agresión que contra los derechos de los descendientes está desarrollando la derecha española».

Por su parte, la segunda mesa, bajo el título La decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto: Ataque a la democracia, la integrarán María Eugenia Rodríguez Palop, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III; Joaquín Urias, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla; y Aina Diaz Vargas, abogada y vicepresidenta de Foro Abogacía y Democracia. El moderador será Nahuel González López, diputado de IU y portavoz de Memoria Democrática del grupo parlamentario de Sumar.

Esta ponencia analizará «la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción de los descendientes que han ejercido su derecho a la nacionalidad aplicando la ley de Memoria Democrática, en un contexto marcado por el intento de derogación de esta y otras leyes por parte de sectores conservadores», dice la formación de Díaz. La clausura correrá a cargo de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, una de las fuerzas de Sumar.

Cabe recordar que Sumar llegó a presentar hace unas semanas una enmienda instrusa a una proposición de ley educativa, la conocida como ley de ratios, para blindar la Ley de Nietos frente al Supremo. Y pese a tener el informe en contra de los letrados del Congreso por su contenido inconstitucional, PSOE y Sumar aprobaron tramitarla en la Mesa de la Comisión de Educación. Sin embargo, con la disolución de las Cortes este martes por la convocatoria de elecciones anticipadas, esta maniobra de los socialcomunistas ha fracasado al decaer los textos.