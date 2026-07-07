La líder de los españoles en el exterior que asesora al Gobierno en la Ley de Nietos es una activista de izquierdas

Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano que asesora al Gobierno en el desarrollo de la Ley de Nietos con la nacionalización masiva de nietos del exilio y descendientes de emigrantes por razones económicas, ha participado como activista de izquierdas en distintos foros.

Así, según ha podido constatar OKDIARIO, Violeta Alonso ha intervenido en escuelas-charlas de la delegación de Izquierda Unida Exterior. Los comunistas, integrados en la plataforma Sumar, forman parte del Gobierno bipartito de Sánchez, teniendo representación en el mismo con cargos como el de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Si bien la presidencia del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) no forma parte de la estructura de cargos del Gobierno, aunque este órgano esté adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, su nombramiento sí es propuesto por el ministro del ramo antes de ser ratificado en votación secreta por el Pleno del CGCEE.

En este caso, fue el anterior titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien propuso y nombró en agosto de 2022 a Violeta Alonso, hasta entonces presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de la demarcación consular de Fráncfort (Alemania), para ostentar dicha responsabilidad.

Sin embargo, a tenor de estas charlas que publica hoy OKDIARIO, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha tenido tiempo para hacer activismo a costa de esta institución en foros organizados por fuerzas de extrema izquierda.

Sánchez y Violeta Alonso en Moncloa. (Foto: Gobierno)

Por ejemplo, hace un año, en mayo de 2025, intervino en la II Escuela de Primavera de IU Exterior celebrada en Berlín (Alemania) bajo el lema «Paz y derechos desde una perspectiva migrante». Delante de una bandera de Izquierda Unida, y con otra enseña republicana (la de la Segunda República Española entre 1931 y 1939) luciendo en la sala, Alonso se dirigió a los cargos de IU presentes para instruirles sobre actuaciones del CGCEE, como la de nacionalizar «sin límite de generaciones» a descendientes de emigrantes españoles a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

En este sentido, la ponente se mostró a favor, y así lo ha trasladado al Gobierno de Sánchez, de ampliar las nacionalizaciones masivas más allá de los 2,6 millones de solicitudes recibidas hasta el plazo límite de octubre de 2025. El CGCEE que preside Alonso propone eliminar ese plazo y reabrir la ventanilla, como publicó OKDIARIO el pasado abril, pero también plantea que puedan solicitar la nacionalidad española todo descendiente de emigrante «sin límite de generaciones».

«Si pones un límite, el que desciende de varón puede acceder a una generación más que el que desciende de una emigrante», enfatizó. «Si el que emigró era un varón y era tu bisabuelo, sus hijos nacían españoles de origen, pero si emigraba una mujer, sus hijos no nacían españoles, ni sus hijas. Si el que emigró era tu bisabuelo, puedes acceder a la nacionalidad por la ley de Memoria Democrática, pero si la que emigró era tu bisabuela, no puedes acceder. Es una discriminación», relató.

Además, Alonso se refirió en tono positivo a la polémica instrucción dictada por Sofía Puente en octubre de 2022 como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública (Ministerio de Justicia), donde se extiende la nacionalización no sólo a nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, sino también a cualquier descendiente de emigrantes antes de julio de 1936.

«Muy generosa»

Para la presidenta del CGCEE, según afirmó en el acto de Izquierda Unida, se trata de «una instrucción que es muy generosa para lo que es la ley, pero que puede estar en peligro de que haya partidos que la intenten impugnar porque digan que es contraria a la ley, y entonces eso dejaría a toda la gente que está accediendo a la nacionalidad, en una situación complicada», apostilló.

Asimismo, en noviembre de 2022, tras acceder a la presidencia del CGCEE, Violeta Alonso también participó en la I Escuela de Otoño organizada en Viena (Austria) por la federación de Izquierda Unida Exterior. Estas charlas tuvieron lugar en la sede de Transform! Europe y del Partido Comunista de Austria (KPÖ) y asistieron militantes y miembros de organizaciones de extrema izquierda como el Partido Comunista de España (PCE) y Podemos y movimientos sociales de la emigración. También acudieron representantes de diferentes Consejos de Residentes Españoles (CRE) y del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

En su caso, Alonso habló del funcionamiento y composición de CGCEE, así como de sus planteamientos y objetivos a conseguir. Al término de estas jornadas, IU Exterior rindió homenaje en el Cementerio Central de Viena a los brigadistas de Austria que «combatieron al fascismo en España entre 1936 y 1939».