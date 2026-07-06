Feijóo plantea que «alguien declare ilegal» la instrucción que nacionaliza a bisnietos y tataranietos de emigrantes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes que «alguien declare ilegal» la instrucción que reinterpretó la ley de Memoria Democrática de 2022 para nacionalizar a bisnietos y tataranietos de emigrantes españoles.

Así lo ha señalado en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), donde ha calificado como «ingeniería social» y «frivolidad sin precedentes» esta instrucción del 25 de octubre de 2022, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El jefe de la oposición ha denunciado que no se puede nacionalizar y dar derecho a votos a bisnietos y tataranietos de españoles, bien exiliados políticos o emigrantes por razones económicas, con una simple instrucción de una directora general, «sin modificar el Código Civil ni la ley de nacionalidad». «No se puede nacionalizar con una instrucción, es nulo de pleno derecho», ha enfatizado.

Tal y como publicó el pasado marzo, esta instrucción del Ministerio de Justicia de octubre de 2022 es la que está provocando la nacionalización de nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil, no siendo, por tanto, exiliados.

En concreto, el texto de la instrucción que modificó la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática señala que podrán optar a la nacionalización «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Una interpretación amplia que el Ejecutivo explica así: «De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo».

Según ha criticado el líder del PP, «no hay derecho comparado» al respecto, ni aplicación de esta instrucción en otros países europeos. Además, Feijóo ha lamentado que el Gobierno no acompañara esta normativa de una memoria democrática en lo relativo a estas nacionalizaciones, ya que, por ejemplo, aumentará el gasto en Sanidad si se da la tarjeta sanitaria a los más de 2,4 millones de solicitantes de la nacionalización española por esta vía.

En este contexto, Feijóo ha marcado distancia con Vox, que ha abogado por suspender el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero ante la sospecha de irregularidades, y ha señalado que él no comparte tal extremo. No obstante, sí se ha mostrado partidario de que «alguien declare ilegal esa instrucción», y luego analizar el voto CERA para «aumentar la seguridad».

Ley nacional del no nacido

Por otro lado, Feijóo ha anunciado que, si llega al Gobierno central, impulsará una ley nacional del no nacido, como ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a nivel autonómico, y como hizo él mismo en Galicia, para que «cuando una mujer esté esperando un hijo, eso tenga reflejo en las ayudas en el sector público», en este caso, a escala estatal, ha explicado.