Los consulados admiten que nacionalizan hasta tataranietos gracias a la instrucción de la hermana de Puente

La polémica por la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, se ha convertido en los últimos días en protagonista del debate político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Sánchez de hacer «ingeniería electoral» con la nacionalización masiva, que ampliará el número de personas con derecho a voto «mediante la instrucción de un ministerio, no por ley». Las cifras actualizadas dicen que 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española. Entre ellos, hasta bisnietos y tataranietos de emigrantes de todo tipo —no sólo exiliados, como era el espíritu inicial de la ley que se aprobó en el Congreso—.

En efecto, la Ley de Memoria Democrática que salió de las Cortes en octubre de 2022 sólo otorgaba el derecho de nacionalidad a los «hijos y nietos» de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Fue una instrucción aprobada unos días después, y firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia—, la que amplió por la puerta de atrás este derecho, arrogándose la «voluntad» del Congreso y el Senado. Esto ha permitido que descendientes de emigrantes que salieron de España por cualquier motivo —no únicamente por la persecución del franquismo— hayan solicitado, u obtenido ya, la nacionalidad española. Al mismo tiempo, se amplía extraordinariamente el rango generacional de los beneficiarios, alcanzando varias generaciones, hasta los tataranietos.

Así lo admiten los propios consulados. Una circular del Consulado de España en Caracas reconoce que, si bien la Ley de Memoria Democrática «no menciona a tataranietos ni bisnietos, estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas», es decir, la instrucción de Sofía Puente: «¿Puedo tramitar nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática (LMD) si mi tatarabuelo o bisabuelo era español nacido en España, pero mi abuelo, que es el nieto, está fallecido?».

«La LMD no menciona a tataranietos ni bisnietos, aunque estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas. En este tipo de expedientes se debe demostrar que se es descendiente de padre, madre, abuelo o abuela originariamente español. En muchos casos, se trata simplemente de justificar y documentar la línea genealógica desde el bisabuelo o bisabuela nacido en España, y la condición de originariamente español del abuelo o abuela que nacieron en el extranjero. Evidentemente, si faltan piezas en esa cadena documental de ascendientes a descendientes, el expediente puede no ser válido».