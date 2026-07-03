El Gobierno tenía listo el operativo para regularizar a un millón de ilegales pese a prometer que sólo serían 500.000

El Gobierno de Pedro Sánchez preparó un operativo para atender a un millón de inmigrantes ilegales durante la regularización masiva de personas en situación administrativa irregular, pese a calcular que sólo se beneficiarían 500.000 extranjeros, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz.

El Ejecutivo socialista reconoce que, tras la aprobación de la regularización masiva, se estimó la cifra de personas que podrían acogerse a la regularización basándose en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que aseguraba en 2023 que «de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas».

Cuando se presentó este procedimiento extraordinario, los periodistas interrogaron en sala de prensa a la titular de Inclusión y portavoz del Gobierno sobre el número de inmigrantes que preveía que se podrían beneficiar. «Las estimaciones, sabe que son estimaciones, pero las estimaciones son en torno a 500.000 personas», aseveró Elma Saiz.

Sin embargo, una institución independiente como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000». Una cifra que va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente.

Sin embargo, cuando se abrió oficialmente este proceso, el presidente del Gobierno, a través de una carta a la ciudadanía, incluso llegó a decir que los beneficiarios podrían ser incluso menos de 500.000 inmigrantes. Sánchez aseguró que el procedimiento extraordinario era «un acto de normalización» para «reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana».

Tres escenarios, hasta 1 millón

No obstante, desde Inclusión admiten ahora que albergaron la posibilidad de que se produjeran tres escenarios. Por un lado, que se cumplieran las estimaciones de la ILP y que a la regularización sólo se acogieran medio millón de personas. Segundo, que las solicitudes se quedasen a medio camino entre esas previsiones y las de Funcas. Por último, un contexto en el que, en el peor de los casos, llegaría a un millón de peticiones. La realidad incluso superó este vaticinio.

Por tanto, Inclusión reconoció que las cifras podían desbordar las previsiones iniciales y se preparó para ello pese a que, en público, sólo admitían la previsión de una cifra de 500.000 irregulares.

En todo caso, fuentes de Inclusión aseguran que las peticiones no le sobrepasaron y que lo importante no es lo que se comunicó, sino que realmente se preparó un operativo para que todas las personas que cumplieran con los requisitos pudieran acogerse a la regularización.

Saiz comunicó que se sumarían 550 profesionales para atender las 448 oficinas que se habilitaron en España, entre las que se cuentan 60 de la Seguridad Social o la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería. Todo ello para recoger 197.102 solicitudes de forma presencial, un 16,8% del total. La gran mayoría (977.876 solicitudes que suponen el 83,2%) se han presentado de forma telemática.

En todo caso, desde la cartera de Elma Saiz reconocen que las cosas podían haberse comunicado de otra forma, pero admiten que el principal objetivo no era dar la cifra concreta de personas que iban a acogerse a esta regularización, sino ofrecer los servicios adecuados para que los inmigrantes en situación irregular pudieran acogerse a este procedimiento extraordinario.