Vivas retrata la pasividad del Gobierno en Ceuta: «Estamos peor que cuando empezó la semana»

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha asegurado este miércoles, tras reunirse con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la ciudad autónoma se encuentra «peor que cuando empezó la semana» en lo que respecta a la situación de las decenas de miles de inmigrantes ilegales que aún no han regresado a Marruecos después de la invasión. Así, retrata la pasividad del Gobierno al borde de las dos semanas desde que se produjera el punto central de la entrada masiva.

El dirigente del Partido Popular, además, ha rechazado públicamente las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, en las que volvió a defender que el país africano mantiene sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Vivas ha afirmado que se trata de palabras que «no tienen ningún fundamento» debido a que «Ceuta es España».

Además, el presidente de Ceuta asegura que «no hay ningún miedo» de cara a que estas palabras puedan tener impacto en los ciudadanos debido a que se trata de una afirmación «absolutamente infundada» y que se ha «dicho permanentemente» desde Marruecos.

«Ceuta es España», ha recalcado Vivas, quien ha defendido que así lo avalan «la historia», «el derecho» y, sobre todo, la voluntad de los propios ciudadanos. «Lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llaman», ha manifestado. «Constatan lo que siempre ha dicho Marruecos, pero a nosotros y al resto de los españoles nos fortalece», ha afirmado al respecto de las palabras del ministro marroquí.

«La idea central tiene que ser más España y más Europa», ha sostenido Juan Jesús Vivas, quien asume que Ceuta está ahora mismo «peor que cuando empezó la semana». «Y esto no es que lo diga yo, esto es que lo perciben los ciudadanos», ha manifestado, lamentándose por lo ocurrido. «Cada día es un día que estamos perdiendo una oportunidad para iniciar el camino de vuelta a la normalidad», ha señalado.

Vivas ha trasladado a Margarita Robles que la situación en Ceuta sigue siendo «insostenible» y que los ciudadanos se sienten «profundamente preocupados, indignados y abandonados», algo que ha podido comprobar de primera mano la ministra de Defensa, en su encuentro previo con algunos ciudadanos indignados, en plenas calles ceutíes.

Ceuta exige la devolución

Vivas ha asegurado que encontró «comprensión y coincidencia» por parte de la ministra, especialmente en su valoración de lo ocurrido el 30 de julio, que ambos consideran que no fue una crisis migratoria ordinaria, sino un hecho «extraordinariamente grave» que supuso un atentado contra la integridad territorial de España.

El presidente ha insistido en que la permanencia en Ceuta de las personas que participaron en la entrada masiva sigue perturbando la vida cotidiana de la ciudad y ha advertido de que la situación ha situado a Ceuta «en una situación de máximo riesgo» desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Además, Vivas ha vuelto a reclamar al Gobierno que ponga en marcha un plan para devolver a Marruecos a las personas que todavía permanecen en la ciudad y ha cuestionado que, pese a la gravedad de la situación, todavía no se haya aplicado. «Si Marruecos ha dicho que está dispuesto a que retornen las personas que participaron de la invasión y están aquí en estos momentos, ¿por qué no se hace?», ha preguntado.