Alicante adelanta la limpieza de barrancos clave en la gran riada de 1982 por riesgo de lluvias torrenciales

El Ayuntamiento de Alicante ha adelantado en un mes, a inicios de este agosto, la limpieza y desbroce de sus barrancos y cauces ante el riesgo de que entre la última semana de agosto e inicios de septiembre se produzcan lluvias torrenciales y se formen DANAS, como la trágica del 29 de octubre de 2024 en Valencia. En concreto, los trabajos se han iniciado en el conocido como barranco de Aguamarga. Este último observó una inusual y súbita crecida de su cauce en la recordada riada de octubre de 1982. Ahora, los trabajos impulsados por el Ayuntamiento han permitido retirar la vegetación y otros elementos acumulados en el cauce. Una medida para favorecer la evacuación del agua en esos momentos críticos y evitar su acumulación y embalsamiento en caso de precipitaciones intensas, con el perjuicio que ello puede causar.

La riada de 1982 no fue un suceso aislado en Alicante. Se extendió los días 19 y 20 de octubre. Esta última, una fecha también de triste recuerdo en toda la Comunidad Valenciana, porque se rompió la presa de Tous, lo que causó inundaciones devastadoras. La ciudad aún tuvo que sufrir otras inundaciones, como la de 1987, antes de la construcción de las definitivas obras antirradas. De hecho, la ciudad de Alicante y sus playas cuentan a día de hoy con canalizaciones subterráneas construidas ex profeso para minimizar y evitar esos episodios.

Las labores de limpieza y desbroce del barranco de Aguamarga, según ha explicado el edil Rafael Alemañ, se desarrollan en el tramo urbano. Desde la primera línea y en un recorrido de 800 metros hacia el interior. Como sucedió en los casos del Júcar y del Turia, en Valencia, para actuar en ese tramo, el Ayuntamiento de Alicante ha tenido que recabar el pertinente permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Las tareas de limpieza y desbroce se extenderán en tres semanas, a inicios de septiembre, al barranco de Juncaret-Orgegia. Otro de los que se desbordó en la trágica riada de 1982. Ese barranco se encuentra actualmente encauzado desde su desembocadura en la playa de La Albufereta hasta más allá del caserío de Santa Faz. Este último, muy conocido por ser donde concluye una de las peregrinaciones más importantes de cuantas se celebran en España.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Alicante mantiene la programación de limpieza de barrancos de la ciudad de titularidad municipal, con intervenciones dos veces al año en los periodos de potenciales lluvias torrenciales: otoño y primavera. Y de forma puntual, cuando los técnicos lo consideran necesario para conservar los cauces en condiciones adecuadas.