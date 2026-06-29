Una libreta ha delatado al Gobierno en cuanto a las dudas que tiene sobre sus propias decisiones en materia de Vivienda. Según ha captado OKDIARIO, este lunes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha preguntado por escrito al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre qué decir «si preguntan (los periodistas) por qué no va lo de Vivienda».

En la misma hoja y respondiendo en color rojo a su colega de Ejecutivo, Cuerpo le escribe que diga que «están trabajando» en ello, que es un plan «ambicioso» y que tienen que hablar «con todos los socios».

Curiosamente, esa ha sido la respuesta casi literal, pero bastante insegura, de Saiz cuando uno de los periodistas allí presentes ha preguntado a viva voz a los ministros si el Gobierno tiene previsto recuperar la moratoria antidesahucios o si intentará intervenir los precios del mercado del alquiler, teniendo en cuenta que nunca ha logrado los apoyos suficientes en el Congreso para ello.

La escueta respuesta de Saiz

De hecho, la portavoz ha dejado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y Carlos Cuerpo respondiesen primero a otras cuestiones. Después de sus intervenciones, Saiz se inclinaba sobre la mesa para improvisar una respuesta escueta y casi idéntica a la dictada por su compañero:

«Vamos a trabajar con los socios… Bueno, estamos trabajando ya —se autocorregía dubitativa— para que este texto vea la luz a lo largo del mes de julio y que todos los grupos se sientan representados», ha verbalizado.

«Se tratará de un texto ambicioso que busca abordar el problema del acceso a la vivienda de forma integral», apuntaba, asegurando, además, que el escrito incluirá propuestas «apoyadas por las distintas fuerzas políticas» a lo largo de la legislatura «para que todos puedan vivir en paz».

La ministra ha subrayado también, todavía sin especificar ninguna medida en concreto, que van a comenzar a trabajar con los socios, dado que un problema como el de la vivienda «solo se puede resolver desde el acuerdo».

Más tarde, Saiz ha detallado que «el mismo día que decayó el decreto» de las prórrogas al alquiler -28 de abril-, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, «abrió una ronda de contactos con los grupos y el diálogo ha sido permanente y constante», asegurando que «así va a seguir siendo».

A lo que finalmente no ha respondido es a la pregunta concreta formulada por el periodista sobre recuperar o no la polémica moratoria antidesahucios que ha protegido durante casi seis años a miles de inquiokupas «vulnerables».

Cacería a los pisos turísticos

En definitiva, lejos de anunciar medidas contundentes para fomentar la oferta de alquileres o la construcción de viviendas, el Gobierno de Sánchez ha anunciado como medida estrella continuar con su cacería contra los pisos turísticos duplicando el IVA que les corresponde pagar a estos negocios hasta alcanzar el 21%.

Por otro lado, más allá de la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, el Ejecutivo ha asegurado que llevará a negro sobre blanco la prórroga extraordinaria de los alquileres, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Ernest Urtasun apostillaba públicamente este mismo lunes que ve «margen para el acuerdo» en materia de Vivienda con Junts y el resto de aliados parlamentarios.

Concretamente, ha explicado que están dispuestos a escuchar y negociar sobre las demandas del partido de Carles Puigdemont en materia de fiscalidad, en alusión implícita a las bonificaciones a caseros y el IVA franquiciado que demandan los postconvergentes.

Pese a que Junts tumbó en abril junto a PP y Vox el decreto que incluía la prórroga de alquileres, ha aludido a que al poco de esa votación su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró dispuesta a hablar si la medida volvía al Congreso, poniendo otra «serie de condiciones en la mesa».