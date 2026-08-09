El Gobierno de Italia ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la decisión de imponer controles fronterizos a los viajeros procedentes del país transalpino. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha calificado esta medida de «totalmente inaceptable» y ha acusado al presidente del Gobierno de haber actuado de forma «desproporcionada» en respuesta a la suspensión italiana del espacio Schengen con España como una medida preventiva ante el riesgo de una nueva entrada masiva en Ceuta desde Marruecos el próximo 15 de agosto. «Existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto: no levantar nuestra medida es una precaución, pero esperamos hacerlo pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido», ha afirmado Tajani.

Tajani sostiene que Italia actúa «conforme a los tratados de la Unión Europea» y justifica la medida por lo ocurrido el 30 de julio en Ceuta, cuando miles de personas entraron a España desde Marruecos a través del espigón del Tarajal y decenas de inmigrantes murieron ahogados.

A juicio del ministro, el verdadero foco de preocupación para Italia no son los ciudadanos marroquíes, sino las personas de origen subsahariano que cruzaron hacia Ceuta y que, según su valoración, tendrían como próximo destino territorio italiano «por ser el más expuesto» del continente. Tajani ha ido más allá al señalar que este colectivo representa, en su opinión, «una amenaza yihadista» para la seguridad europea.

A esta situación se suma un llamamiento difundido en redes sociales para una nueva entrada el próximo 15 de agosto. Esa fecha está marcada por Roma para decidir si mantiene los controles fronterizos o los elimina.

Tajani acusa a Sánchez

Durante una entrevista en el diario La Stampa el titular de Exteriores italiano no ha escatimado críticas hacia la política migratoria del Gobierno español, a la que ha acusado de transmitir «un mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos» con un modelo que, en sus palabras, se resume en que «todos entran y se regularizan». Tajani ha asegurado que esta inquietud «la comparte toda Europa».

«Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable es la reacción de España», ha sentenciado el ministro, quien ha reprochado a Madrid no haber sido «tan vigilante como debería» en materia de control fronterizo.

El ministro italiano ha lanzado un mensaje directo al Gobierno español al considerar que «no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo». Acto seguido, ha planteado una pregunta que, a su entender, resume el fondo del problema: «¿Podemos decir, en cambio, que algo ha fallado, dadas las imágenes de Ceuta y las 100.000 personas huyendo de Marruecos?».

Pese a la contundencia de sus palabras, Tajani ha querido rebajar la tensión diplomática entre ambos países y ha pedido no exagerar el alcance del choque. «Qué fácil es dramatizar: no hemos roto relaciones diplomáticas», ha subrayado, insistiendo en que Italia no tiene nada «en contra de España».

Controles en los aeropuertos

España restableció desde las 00:00 horas del sábado 8 de agosto los controles temporales en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia después de que el Gobierno de Giorgia Meloni rechazara retirar su medida. El Gobierno español justificó la decisión por «la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino».

Los controles consisten en comprobaciones aleatorias de identidad y nacionalidad mediante pasaporte o DNI y, para los nacionales de terceros países, en la revisión del visado o permiso de residencia. Está previsto que permanezcan en vigor hasta el 7 de septiembre, salvo que cambien las circunstancias que motivaron su adopción.

Italia espera revisar la medida después del 15 de agosto

El Ejecutivo de Meloni ha asegurado que su decisión «no menoscaba la relación con un país amigo como España» y se ha mostrado dispuesto a mantener un diálogo «constructivo» con el Gobierno español.

«Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido», sostuvo el Palazzo Chigi.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, también había defendido los controles como «una medida de carácter temporal» y había emplazado a esperar a lo que ocurra después del 15 de agosto. Para Roma, esa fecha será determinante para decidir si desaparecen los controles y se restablece la normalidad dentro del espacio Schengen.