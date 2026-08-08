El entrañable encuentro del Rey Felipe VI con Javier Milei en Colombia: «¡Su Majestad, qué placer verlo!»

El Rey Felipe VI mantuvo un encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, en los instantes previos a la toma de posesión del nuevo líder de Colombia, Abeladro de la Espriella, la que ambos acudieron en Cali. El español y el argentino, ambos con consideración de jefes de Estado de sus respectivos países, se encontraron en la Casa de la Cultura de Cali, donde De la Espriella decidió realizar el acto de su toma de posesión.

Como se observa en las imágenes, ambos mantuvieron un simpático tono. Felipe VI apareció en la sala disculpándose por el retraso en atender a la cita, «somos los culpables de la espera», dijo. Milei, por su parte, se acercó efusivo a saludarle, acercándose hacia él con muestras de afecto: «¡Su Majestad! Por favor, qué placer verlo, qué gusto verlo» dijo mientras le daba un apretón de manos. Junto a él, recibió al Rey español Karina Milei, la jefa, hermana y mano derecha de Milei en la presidencia argentina. Milei siempre ha exhibido una gran simpatía por la figura de Felipe VI en cada encuentro que han tenido.

MILEI SALUDÓ AL REY DE ESPAÑA EN COLOMBIA: «SU MAJESTAD, QUÉ PLACER VERLO» El presidente saludó a Felipe VI durante su participación en los actos por el traspaso de mando presidencial en Colombia. El encuentro quedó registrado en un video difundido por Presidencia, en el que el… pic.twitter.com/7n3reumhXx — Clarín (@clarincom) August 7, 2026

A Felipe VI le acompañaba en esta visita el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, que también accedió a la sala a saludar al presidente argentino, no sin que antes el Rey Felipe tuviese que darse la vuelta para ver dónde se encontraba éste, que se había demorado por el camino. Albares mantuvo después reuniones con sus homólogos de Bolivia, Chile, Perú y Colombia para avanzar detalles sobre la Cumbre Iberoamericana que Madrid acogerá los próximos 4 y 5 de noviembre.

El Rey Felipe, por su parte, mantuvo un encuentro con el flamante nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, también junto a Albares, antes de su toma de posesión, para escenificar una relación de «amistad y fraternidad» entre «dos pueblos hermanos».

Cabe señalar que De la Espriella se ha llevado la ceremonia de su toma de posesión a la localidad de Cali, donde ha instaurado una sede alterna de su presidencia, lejos de Bogotá. Allí ha arrancado una nueva era para Colombia, que deja atrás de esta forma la oscura presidencia del que fuera terrorista Gustavo Petro, cuyo mandato ha estado marcado por los fracasos en materia de seguridad y las acusaciones de adicciones a sustancias ilegales por parte de incluso de ministros de su propio gabinete.