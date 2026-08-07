Un estudiante de 15 años mata a siete personas en un tiroteo en un instituto de Bangkok (Tailandia)

Un estudiante de 15 años ha matado a tres profesores y tres compañeros de instituto en Bangkok y después se ha quitado la vida. Tras lo ocurrido, las autoridades han hallado muertos en su vivienda a sus abuelos.

Según la información facilitada por las autoridades, dos de los heridos se encuentran en estado crítico. La Policía prevé que la cifra de las víctimas varíe en las próximas horas.

El presunto autor es un estudiante de 15 años que habría cargado contra profesores y alumnos del centro educativo en torno a las 10:00 horas de este viernes.

Los hechos habrían ocurrido, según medios locales, en la escuela Debsirin Nonthaburi, situada a unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa. Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.

El país cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales. El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos.