El devastador incendio de Grecia deja 5 muertos, arrasa 12.000 hectáreas y se acerca a Atenas

Un devastador incendio forestal declarado el pasado jueves en Ática, una región vecina a Atenas (Grecia), ha dejado más de 12.000 hectáreas quemadas y, hasta el momento, cinco víctimas mortales. Las llamas, impulsadas por las altas temperaturas y los fuertes vientos, han recorrido cerca de 40 kilómetros hasta situarse a unos 30 kilómetros de Atenas, obligando a evacuar numerosas localidades como Nea Peramos, Megara, Kandili, Botsika, Psatha y Ayios Nektarios.

Según las últimas estimaciones de las autoridades griegas, el incendio ha arrasado ya unas 12.600 hectáreas de superficie forestal y agrícola. En las labores de extinción trabajan alrededor de 500 bomberos, apoyados por más de un centenar de vehículos terrestres y medios aéreos, aunque durante los primeros días las fuertes rachas de viento dificultaron enormemente las operaciones. Pese a una ligera mejora de las condiciones meteorológicas, el fuego mantiene varios frentes activos y continúa amenazando nuevas zonas del área metropolitana de Atenas.

El incendio también ha dejado víctimas mortales. El domingo, dos helicópteros que participaban en las labores de extinción chocaron cerca de la localidad de Psatha, provocando la muerte de dos tripulantes —el piloto de uno de los aparatos y un oficial de enlace—, mientras que otras dos personas resultaron heridas leves. El accidente obligó a revisar temporalmente parte del operativo aéreo desplegado para combatir las llamas.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha lamentado la muerte de estos dos «combatientes de primera línea en la guerra contra los incendios» y ha destacado que estuvieron trabajando hasta el último momento «bajo condiciones meteorológicas muy adversas».

Mitsotakis ha señalado que «hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa» y ha puesto en valor el trabajo de los equipos de extinción que se encuentran en primera línea, sobre quienes recayó casi en exclusiva «el peso de la batalla» contra el fuego ante la imposibilidad de acercar medios aéreos.

En ese sentido, el primer ministro griego ha querido trasladar su «ilimitada gratitud» hacia «todos aquellos que dan, una vez más, una batalla que muchas veces supera los límites de lo humano» y ha tenido también palabras de reconocimiento para los tres bomberos fallecidos la semana pasada. «A sus familias les debemos nuestro más profundo apoyo», ha dicho en un mensaje en redes sociales.

Mientras este incendio sigue concentrando la mayor parte de los recursos de emergencia, otros grandes fuegos declarados en distintas regiones de Grecia, como Cefalonia, Fócida y Ftiótide, han comenzado a estabilizarse. En la última semana, el país ha registrado más de 220 incendios forestales, en un nuevo episodio de una temporada marcada por el calor extremo y los fuertes vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación de las llamas.