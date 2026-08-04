Los alemanes se convierten en ejemplo para España una vez más: instalan estacionamientos cómodos para perros en la puerta de los supermercados

En España, la Ley de Bienestar Animal reafirma la prohibición de dejar a los perros atados en la vía pública mientras su dueño realiza la compra. De esta manera, se asegura el cumplimiento de la protección del animal. En cambio, en el país alemán han decidido poner fin a esta actividad colocando en la puerta de algunos de sus supermercados unas áreas de estacionamiento para las mascotas.

La normativa y sus consecuencias

La ley establece que en España está prohibido mantener atados a los perros en espacios públicos sin la supervisión presencial de su dueño. Por eso, un perro o cualquier otra mascota no puede quedarse atado fuera de un establecimiento sin supervisión, mientras que su dueño realiza la compra. Además, las multas al llevar a cabo esta actividad rondan los 500 y 10.000 euros, dependiendo de la sanción que se establezca y las condiciones de estrés o ansiedad que tenga la mascota.

La solución alemana

La problemática no sólo sucede en España, sino que también se produce en otras partes del mundo. Por ello, Alemania ha decidido implantar en algunos de sus supermercados unas perreras modernas impulsadas por una startup denominada DogSpot, que funcionan como puntos de estacionamiento para mascotas. Además, tendrá una mayor seguridad y comodidad, durante el tiempo que su dueño esté comprando en el interior del establecimiento.

¿Cómo son los estacionamientos?

Los estacionamientos para perros en Alemania tienen numerosas características que los hacen únicos y confortables. Por ejemplo, son perreras modernas que cuentan con un control de temperatura y ventilación adecuada. Además, tienen un diseño higiénico que evita el estrés en el animal. Por otro lado, las nuevas tecnologías están presentes en estas perras, pudiendo bloquear y desbloquear la entrada a través de una aplicación para smartphone o un código proporcionado por la tienda. Una iniciativa que se ha puesto en marcha con sistemas de videovigilancia y desinfección automática del lugar.

Los expertos opinan

Los expertos comunican que es vital la creación de estos espacios, sobre todo «para los 68 millones de dueños de mascotas que llevan a sus perros consigo cada semana; ofrecemos una alternativa segura a dejarlos en el coche o atarlos fuera cuando necesitan hacer un recado rápido».

Además, una de las empresas que apoyan y financian esta fabricación es la startup DogSpot. Una empresa que forma parte de Pet Care Innovation (PCI), la organización de innovación especializada en mascotas. A su vez, la entidad vende este tipo de casetas a los establecimientos y a particulares, pudiéndolas dejar en el coche de forma segura o en lugares donde no permiten la entrada de perros.

La polémica

La alternativa de estas casetas genera controversia en algunos establecimientos, ya que algunos clientes, por sus redes sociales, han indicado que en otros países los supermercados permiten a los dueños entrar con sus perros a los establecimientos sin problema. En España, algunos centros comerciales sí permiten la entrada de mascotas y, con este tipo de situaciones, no sería necesario dejar a los perros en los puntos de estacionamiento.