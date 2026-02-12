La ley lo confirma: mira bien si sueltas a tu perro en estos parques porque te pueden multar con hasta 10.000 euros
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece una serie de límites acerca de dónde pueden estar los perros sueltos. Aunque muchas personas disfrutan dejando a sus mascotas correr libremente por los parques, la normativa prohíbe expresamente que los animales deambulen sin correa en espacios públicos cuando puedan causar daños. Esta restricción es especialmente estricta en parques nacionales y espacios naturales protegidos.
El artículo 26 de la Ley de Bienestar Animal establece que el responsable del perro debe «adoptar las medidas necesarias para evitar que su tenencia o circulación ocasione molestias, peligros, amenazas o daños a las personas, otros animales o a las cosas». Además, el artículo 27 señala que «los animales no podrán deambular por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable».
La Ley de Bienestar Animal prohíbe soltar a los perros en estos parques
El objetivo es tanto evitar incidentes con otras personas, como proteger la fauna silvestre. Diversos estudios científicos han demostrado que los perros sueltos pueden alterar ecosistemas, perseguir o atacar animales salvajes e incluso transmitir enfermedades. Asimismo, un perro suelto puede perderse, sufrir un accidente o enfrentarse a animales como jabalíes.
El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas de entre 500 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad y de los daños ocasionados. Ahora bien, la normativa también contempla que los ayuntamientos deben habilitar zonas específicas para el esparcimiento canino, como áreas valladas en parques.
Zonas caninas en Madrid
«Con carácter general los perros pueden transitar por los parques y deberán ir provistos de correa, salvo en determinados tramos horarios establecidos en la ordenanza en los que se permite que puedan permanecer sueltos. Se exceptúan el jardín histórico El Capricho de la Alameda Osuna, la Quinta de Torre Arias y la plataforma baja de los Jardines de Sabatini, parques en los que por sus singularidades no se permite entrar con mascotas».
- Arganzuela: Acacias: Calle Arganda 40; Delicias: Calle Tomás Bretón 49 A; Imperial: Calle Cobos de Segovia 7; Legazpi: Calle Puerto de Béjar 7 y Avenida Planetario 16; Palos de la Frontera: Calle Canarias 19.
- Barajas: Casco Histórico de Barajas: Avenida Logroño 98; Corralejos: Calle Bahía de Málaga 2 A.
- Carabanchel: Abrantes: Calle Besolla 1; Buenavista: Camino Cruces 58; Opañel: Calle Portalegre 28; Puerta Bonita: Calle Conde de Morphy 6 y Avenida Abrantes 305; San Isidro: Calle Farolillo 2; Vista Alegre: Calle Pingüino 12 y Paseo Marcelino Camacho 6.
- Centro: Embajadores: Calle Casino 3.
- Chamartín: Hispanoamérica: Calle Colombia 61.
- Chamberí: Arapiles: Calle Galileo 35; Ríos Rosas: Calle Fernández de la Hoz 53; Vallehermoso: Plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado 6 y Calle Cea Bermúdez 2.
- Ciudad Lineal: Arcos: Avenida Canillejas a Vicálvaro 90 y 167, Avenida Guadalajara 110, Calle Arcos del Jalón 13 y 16; Costillares: Calle Golfo de Salónica 11; Pueblo Nuevo: Calle Luis Ruiz 27 y Calle Ezequiel Solana 46; Quintana: Calle Virgen de Lluc 44; Ventas: Avenida Marqués de Corbera 2 y Calle Gerardo Cordón 46; La Concepción: Calle Virgen de Nuria 2.
- Fuencarral-El Pardo: La Paz: Calle Sangenjo 27; Peñagrande: Calle Valle de Mena 20, Calle Joaquín Lorenzo 32 y Calle Pico de Majalasna 3; Valverde: Calle Villacastín 10 y Calle Islas Jarvi 7.
- Hortaleza: Apóstol Santiago: Carretera Estación de Hortaleza 5; Pinar del Rey: Calle Santa Adela 14; Valdefuentes: Avenida Manoteras 34 y Avenida de las Fuerzas Armadas 11; Piovera: Calle Florencio Castillo 38.
- Latina: Águilas: Calle Fray José Cerdeiriña 22; Aluche: Calle Valmojado 2; Lucero: Calle Antolín García 1; Puerta del Ángel: Calle Caramuel 58.
- Moncloa-Aravaca: Aravaca: Avenida Europa 34 A, Calle Golondrina 36 y Paseo Ermita 36; Ciudad Universitaria: Calle Rector Royo-Villanova 10 C; Valdemarín: Avenida Valdemarín 67; Valdezarza: Calle Ofelia Nieto 57 y Calle Valderrey 14.
- Moratalaz: Fontarrón: Calle Encomienda de Palacios 170 P y Calle Manuel María Arrillaga 26; Marroquina: Calle Camino de los Vinateros 107 C; Pavones: Calle Valdebernardo 18 B y Calle Atenas 6 A; Vinateros: Calle Hacienda de Pavones 209.
- Puente de Vallecas: Entrevías: Ronda Sur 6 D; Numancia: Calle Fernando Giráldez 32; Palomeras Bajas: Calle Viridiana 13 F; Palomeras Sureste: Calle Trole 9 G; Portazgo: Calle Tánger 9.
- Retiro: Adelfas: Calle Cerro Negro 14; Estrella: Calle Juan Esplandiú 4; Niño Jesús: Calle Anunciación 1; Pacífico: Paseo Infanta Isabel 2 y Calle Cocheras 8.
- Salamanca: Fuente del Berro: Plaza América Española 2 y Calle Sancho Dávila 15; Guindalera: Avenida América 32, Calle Berlín 5 y Calle Florestán Aguilar 2.
- San Blas-Canillejas: Arcos: Avenida Canillejas a Vicálvaro 90 y 167, Avenida Guadalajara 110, Calle Arcos del Jalón 13 y 16; Canillejas: Calle Circe 59 y Calle Gonzalo Torrente Ballester 2; Rejas: Calle Deyanira 19, Calle Navaridas 5 y 11 y Calle Pirra 16; Rosas: Avenida Canillejas a Vicálvaro 167.
- Tetuán: Almenara: Calle Sinesio Delgado 7 y Calle Cañaveral 2; Bellas Vistas: Calle Tenerife 42; Castillejos: Avenida Brasil 40; Cuatro Caminos: Calle San Germán 7; Valdeacederas: Calle Gabriel Portadales 11 y Calle Veza 43.
- Usera: Orcasitas: Calle Segura 74 y Ronda Cooperativas 2; San Fermín: Calle Corindón 10; Zofío: Avenida Rafaela Ybarra 33.
- Vicálvaro: Casco Histórico de Vicálvaro: Calle Ambroz 2 B, Avenida Daroca 301 y Calle Mercurio 69; Valdebernardo: Camino Viejo de Vicálvaro 16, Calle Pinillas 11, Plaza Rosa Chacel 10, Calle Ladera de los Almendros 46 y Plaza Juan Carlos Onetti 3; Valderrivas: Calle Minerva 161.
- Villa de Vallecas: Casco Histórico de Vallecas: Calle Villar del Pozo 4 E y Calle Cabeza Mesada 36; Ensanche de Vallecas: Calle Cabeza Mesada 5.
- Villaverde: Ángeles: Calle Santiago Amón 4; Butarque: Avenida Los Rosales 129; Los Rosales: Calle Coalición 35 A; Villaverde Alto-Casco Histórico de Villaverde: Calle Afluentes 12.