La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los dueños de perros en España se enfrentan a multas de 10.000 euros por no tener estos 2 documentos

La Ley de Bienestar Animal introduce nuevas obligaciones para los propietarios de perros, con el objetivo de fomentar una tenencia más responsable y reducir riesgos en la convivencia y en espacios públicos. Entre los principales cambios destaca la exigencia de cumplir dos requisitos fundamentales. Por un lado, será necesario realizar un curso de formación para adoptar un perro como mascota, diseñado para ofrecer conocimientos básicos sobre cuidados, comportamiento y responsabilidades legales.

Por otro lado, también será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros ocasionados por el animal. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones de entre 500 y 10.000 euros, dependiendo de la gravedad y de la valoración de la autoridad competente en cada caso.

La Ley de Bienestar Animal obliga a tener estos documentos

«El principal objetivo de esta ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad de sentir, sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia».

Seguro de responsabilidad civil

El seguro de responsabilidad civil para perros es una de las principales medidas, la cual afecta a todos los propietarios de perros, sin importar la raza o el tamaño del animal. Este seguro tiene como principal objetivo proteger a los dueños de posibles daños que sus mascotas puedan ocasionar a terceros, ya sean físicos, materiales o en el ámbito público. El coste de este seguro varía dependiendo de diferentes factores, como la raza del perro, la compañía aseguradora y el tipo de cobertura.

Los seguros básicos, que cubren daños a terceros, pueden tener un precio de entre 18 y 40 euros anuales. Sin embargo, existen opciones más completas que pueden incluir asistencia veterinaria, indemnización por pérdida o robo, y defensa legal en caso de conflictos. Estos seguros más amplios tienen un coste anual de entre 100 y 300 euros, dependiendo de los servicios adicionales que se deseen contratar.

No contar con este seguro puede acarrear importantes consecuencias legales. La Ley de Bienestar Animal establece sanciones que varían entre 500 y 10.000 euros por no cumplir con esta obligación.

Curso

El artículo 30 de la Ley de Bienestar Animal, relativo a la «Tenencia de perros», señala que «las personas que opten a ser titulares de perros deberán acreditar la realización un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una validez indefinida. Dicho curso de formación será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente».

Según el borrador del Real Decreto, todas las personas que deseen adopyat un perro deberán realizar un curso previo obligatorio como requisito para la tenencia responsable. Una vez completado, el curso tendría validez permanente, es decir, solo sería necesario realizarlo una vez en la vida para quedar habilitado como titular de un perro.

En cuanto a su formato, se prevé que el curso tenga una duración aproximada de cuatro horas y que pueda realizarse de manera online y gratuita, facilitando así el acceso a la mayoría de futuros propietarios. El contenido estaría organizado en varios bloques temáticos, que incluirían aspectos como los requisitos previos antes de adquirir un perro, la elección adecuada del animal según el estilo de vida, los cuidados básicos de salud e higiene, el manejo diario y la socialización, las necesidades específicas de cachorros y perros senior, así como las responsabilidades legales y éticas del titular.

Viajar con mascotas

Por norma general, un animal puede viajar con su dueño dentro de la UE o desde terceros países hacia la Unión Europea siempre que cumpla una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra la identificación mediante un microchip conforme a la normativa europea (o un tatuaje claramente legible realizado antes del 3 de julio de 2011), así como la vacunación vigente contra la rabia.

En determinados casos, puede ser necesaria además una prueba serológica que confirme la eficacia de la vacuna antirrábica mediante la medición de anticuerpos. También puede exigirse un tratamiento específico contra la tenia Echinococcus multilocularis en función del país de destino, sobre todo en regiones consideradas libres de este parásito, como Finlandia, Irlanda, Malta o Noruega.

Asimismo, para viajar desde países no pertenecientes a la UE, es obligatorio contar con un certificado zoosanitario emitido por un veterinario oficial que acredite que el animal es apto para el traslado.

«El pasaporte europeo para animales de compañía (perros, gatos y hurones) solo se expide a los propietarios de animales de compañía que residan en la UE. Contiene una descripción y datos de tu animal de compañía, como son el código de su transpondedor o de su tatuaje, así como su historia clínica (por ejemplo, la vacuna antirrábica) y los datos de contacto del propietario y del veterinario que expidió el pasaporte».