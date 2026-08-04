Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, sobre cómo ahorrar: «En una habitación a la que le está dando el sol todo el día hay que poner un toldo porque es un ahorro directo»

Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, son numerosas las personas que optan por encender el aire acondicionado o el ventilador para apaciguar el calor sofocante del interior de su vivienda. Aunque, en ocasiones, esto sólo consigue favorecer la pérdida de dinero, en lugar de ser una solución barata y eficaz. Por eso, el ingeniero industrial Jorge Morales de Labra, expone cuáles son las características principales para mejorar el aislamiento térmico y mejorar el consumo eléctrico del hogar. La mejor estrategia para ahorrar no es utilizar mejor el aire acondicionado, sino evitar que el calor entre en casa, asegura el especialista durante una intervención para el programa radiónico La Tarde.

La eficiencia energética

La eficiencia energética se sitúa dentro de las soluciones para conservar la temperatura de un espacio. Esta capacidad se encuentra regulada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Además, se representa como una escala visual de colores y letras que va desde la A (máxima eficiencia) hasta la G (mínima eficiencia), permitiendo al consumidor saber el gasto aproximado de los electrodomésticos y de la infraestructura del inmueble.

La importancia de la ventilación

Morales de Labra resalta otro factor clave para mantener la frescura de la casa sin abusar de los aparatos: «La clave es ventilar la casa por la mañana, cuando menos diferencia hay entre la temperatura que queremos tener en la habitación y la temperatura exterior». Por lo tanto, el objetivo es conseguir siempre el momento de menor entrada del calor en el interior de la vivienda. Así que recomiendan ventilar durante las primeras horas de la mañana, por las bajas temperaturas, y en invierno la hora perfecta para llevarlo a cabo es el mediodía, cuando la temperatura del exterior es cálida y no trae consigo calor acumulado. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aconseja abrir las ventanas de los extremos de la casa para generar corrientes de aire.

Los expertos recomiendan

Los expertos se ponen de acuerdo y la mejor manera de evitar que las altas temperaturas del verano penetren en el interior de una vivienda es ventilar temprano, mantener todo cerrado durante las horas más calurosas, crear corrientes de aire, bajar las persianas, utilizar toldos o cortinas térmicas. Además, no encender las luces, usar menos el horno en las horas de más calor y cerrar las puertas de las habitaciones que no se usen, son puntos clave para evitar que el calor se apodere de las casas y la situación desemboque en el sufrimiento del bolsillo de las personas al tener que tomar la alternativa de encender el aire acondicionado o el ventilador.