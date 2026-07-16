Los expertos en climatización coinciden: si enciendes el aire acondicionado y el ventilador a la vez no vas a tardar en notarlo en la factura de la luz

Los expertos en climatización se han pronunciado sobre un hábito poco usual, pero que puede que algunos ciudadanos lo lleven a cabo: el uso del aire acondicionado y ventilado a la vez. Esta acción realizada con cabeza puede generar un ahorro en energía en la factura mensual de la luz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso del aire acondicionado y el ventilador a la vez durante este verano.

La AEMET ha confirmado la llegada de otra nueva ola de calor que volverá a poner a España por encima de los 40 grados este jueves 16 de julio. Después de una pasada semana con varias alertas rojas por temperaturas extremas, en esta tercera semana de julio también se esperan termómetros que puedan llegar hasta los 43 grados en zonas de Murcia o la Comunidad Valenciana. Por ello, para superar esta racha de temperaturas extremas habrá que buscar algunos trucos para que esto no se traduzca en euros de más en la factura de la luz.

Y es que, aunque las fuertes temperaturas aprieten, hay que prestar atención al consumo, ya que desde enero el Gobierno de Sánchez volvió con el IVA del 21% en lo que respecta a la energía. Para hacer un consumo responsable, la Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado fijar el termostato entre 24 y 26 grados, además de realizar actividades diarias que nos pueden hacer ahorrar unos euros, como puede ser ventilar por las mañanas y noches, además de crear el llamado efecto búnker cerrando persianas en las horas puntas de la tarde.

El aire acondicionado y el ventilador a la vez

Los expertos en la materia también recomiendan una práctica que se ha demostrado efectiva: combinar el aire acondicionado con el uso del ventilador. Que esto funciona se demostró en un estudio de la Universidad de Sídney publicado en la revista The Lancet Planetary Health por los profesores Arunima Malik y el profesor Ollie Jay con el titular «Soluciones de bajo coste para ahorrar, como los ventiladores».

Según recoge la página web Newtral en un artículo publicado hace un par de años, este hábito puede generar un ahorro del consumo energético de entre un 70 y 75% si se realiza de forma coherente.

En la página web especializada Gana Energía, también han dejado claro que es totalmente recomendable y eficiente usar el aire acondicionado y el ventilador al mismo tiempo. ¿El motivo? El ventilador no enfriará el aire, pero sí creará una brisa que reducirá la sensación térmica de la habitación, bajando la temperatura de la misma unos grados. Esto hará que el termostato se pueda poner a una temperatura más alta, en la que haga un consumo menor, y la sensación sea de estar cuatro grados abajo.

Para ello habrá que colocar el ventilador de la mejor forma posible para que distribuya de la mejor manera el aire frío. Esto también es importante en lo que respecta a los clásicos ventiladores de techo, que podrán maridar bien con estos aparatos de aire acondicionado, llevando a un consumo menor a los ciudadanos que apuesten por esta práctica que recomiendan los expertos. Esto se puede traducir en muchos euros en la factura de la luz. Así que, si tienes un ventilador a mano, lo mejor es combinarlo durante unas horas del día con el aire acondicionado. La clave del ahorro está en que a una mayor temperatura en el termostato del aire, el gasto será menor.