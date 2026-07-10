Los expertos en climatización coinciden: para enfriar una habitación hasta 5ºC no necesitas aire acondicionado, sirve con una simple botella de plástico

Con los días de excesivo calor que estamos sufriendo este mes de julio, son muchos los que se están dando cuenta que abrir las ventanas o encender un ventilador no termina de ser suficiente, sobre todo en viviendas donde el aire apenas se mueve. Es ahí cuando muchas personas piensan si tal vez existen alternativas sencillas para intentar rebajar la temperatura sin depender del aire acondicionado y lo cierto es que así es, y una de las más sorprendentes consiste en usar botellas de plástico.

Como lo oyes. En los últimos días ha vuelto a circular una idea que llama la atención por lo simple que es. Se trata del llamado eco-cooler, un sistema que nace en Asia y que utiliza botellas de plástico para intentar refrescar el aire que entra en una habitación. Lo mejor es que no requiere electricidad y se puede montar con materiales muy básicos, algo que ha contribuido a que se comparta con frecuencia en redes sociales, teniendo en cuenta que quien lo ha probado asegura que puede bajar varios grados la temperatura, de modo que vamos a explicar de dónde surge este invento, qué hace realmente y en qué situaciones puede notarse.

Cómo se puede enfriar una habitación con botellas de plástico

No es un invento nuevo, aunque muchos lo estén descubriendo ahora si bien llevamos sufriendo altas temperaturas desde hace muchas semanas. El invento en cuestión se llama eco-cooler y consiste en usar botellas de plástico para intentar rebajar el calor dentro de casa.

En concreto, se usan varias botellas cortadas que se ponen en una tabla o cartón, normalmente en una ventana. La parte ancha queda hacia fuera y el cuello hacia dentro. A partir de ahí, todo depende del aire que entre. De este modo, cuando el aire caliente pasa por ese cuello más estrecho, cambia la forma en la que circula. No es que se enfríe como tal, pero sí puede salir algo más fresco de lo que entraba. Es algo parecido a cuando soplas con los labios casi cerrados y te das cuenta que el aire parece distinto.

Ahora bien, eso no significa que la habitación baje cinco grados de golpe. En algunos casos puede notarse algo, sobre todo si hay corriente, pero no funciona igual en todas partes. En un piso cerrado o sin ventilación, el efecto puede ser mínimo. dado que el sistema en realidad, no enfría el aire de forma activa ni reduce la temperatura de toda la habitación de manera uniforme. Lo que hace es generar una sensación más fresca en el flujo de aire que entra, algo que puede resultar suficiente en determinadas condiciones.

¿De verdad puede bajar la temperatura 5 grados?

Aquí es donde conviene matizar. Algunas pruebas realizadas en entornos reales, especialmente en Bangladesh, han mostrado descensos de hasta 5 grados en situaciones concretas. Pero ese dato no es universal ni se puede trasladar directamente a cualquier vivienda.

Además, para que el invento funcione bien, se deben tener en cuenta factores como la ventilación, la temperatura exterior, la orientación de la vivienda o el tipo de construcción, de modo que en climas muy húmedos o en pisos sin corriente de aire, su efecto puede ser mucho menor o prácticamente inapreciable. Por eso, más que hablar de una bajada real de la temperatura de toda la habitación, muchos expertos señalan que se trata de una mejora de la sensación térmica. Es decir, el ambiente puede resultar algo más llevadero, pero no sustituye ni de lejos a un sistema de climatización convencional.

Una solución pensada para climas extremos y sin recursos

Aunque sea muy viral en redes, debemos tener en cuenta que el origen del eco-cooler lo tenemos en la antes mencionada Bangladesh, y en zonas donde el calor es constante y donde no todo el mundo puede encender un ventilador, y mucho menos un aire acondicionado, por lo que tiene mucho sentido ya que no sirve para enfriar una casa como hacemos en España, pero sí que logra hacer el ambiente un poco más llevadero con lo que haya a mano, en este caso, botellas de plástico y poco más.

¿Sirve realmente en España?

Aquí es donde empiezan las dudas. En España, lo normal es que haya electricidad y, en muchos casos, aire acondicionado, así que este sistema no juega en la misma liga. No está pensado para sustituir nada, ni mucho menos. Aun así, puede tener algo de sentido en situaciones muy concretas. Por ejemplo, en casas donde entra bastante aire desde la calle o en viviendas donde no hay otra forma de mover el aire caliente. Ahí sí puede notarse un pequeño cambio, aunque no siempre. Lo que no conviene es esperar demasiado ya que no enfría una habitación como tal ni baja la temperatura de forma clara en todos los casos. A veces se nota, otras prácticamente nada, y depende mucho de cómo sea la casa y de si hay corriente de aire.