Sócrates: «Es una pena envejecer sin ver la belleza y la fuerza de las que es capaz tu cuerpo»

El filósofo Sócrates es recordado mundialmente por cuestionar a la gente, desafiar las creencias populares, animar a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas. A pesar de ello, sus ideas no se limitaban a la sabiduría, la moral y el conocimiento, tomando como ejemplo una de sus menos conocidas, la cual se centraba en la importancia de la fuerza física y el cuidado del propio cuerpo.

Su cita: «Nadie tiene derecho a ser un aficionado en materia de entrenamiento físico. Es una lástima que un hombre envejezca sin haber visto la belleza y la fuerza de las que es capaz su cuerpo»; puede parecer dura, pero tiene transfondo motivador. Su significado va más allá del ejercicio o la forma física. La primera parte nos sugiere que no debemos tomarnos la salud a la ligera, ya que merece atención y esfuerzo, al igual que el aprendizaje o el desarrollo del carácter.

Sus palabras también llaman a la conexión entre la vida y el cuerpo. Un cuerpo débil puede limitar las capacidades de una persona, mientras que la fuerza puede ayudarle a afrontar los problemas con mayor confianza. El célebre filósofo aseguraba que, aunque la belleza física fuera la cualidad más importante de una persona, había que comprender y desarrollar las capacidades innatas de nuestro cuerpo.

El cuerpo humano

La cita de Sócrates, recogida por su alumno Jenofonte en sus Memorias (3.12.8), refleja que el entrenamiento físico no se trataba simplemente de apariencia o de alardear de fuerza. Para el filósofo, desarrollar el cuerpo era un paso para convertirse en un ser humano completo y, al mismo tiempo, creía que ignorar la salud física era olvidar una parte del crecimiento personal.

Para Sócrates, la disciplina era fundamental para tener una vida plena. Las personas debían superarse constantemente, ya fuera por aprendizaje o por el mantenimiento de sus capacidades físicas. Antes de ser conocido por sus ideas (gran parte de lo que se sabe de él viene de sus discípulos), Sócrates tuvo experiencias en resistencia física. Sirvió como hoplita, un soldado fuertemente armado de la Antigua Atenas, durante la Guerra del Peloponeso.