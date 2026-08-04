Ainhi García, ex novia de Nico Williams, rompe su silencio tras su ruptura: «Aprender a dejarlo ir»

Los jugadores de la Selección Española de Fútbol se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones. Tras ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026, los deportistas han aprovechado sus días libres y alejados del terreno de juego para desconectar junto a su familia. En el caso de Lamine Yamal, hemos podido ver cómo el joven e Inés García se han ido de viaje juntos a Saint-Tropez. Sin embargo, si hablamos de temas sentimentales, también ha habido cambios. Nico Williams ha puesto punto final a su relación sentimental con Ainhi García, que fue su pareja durante dos años.

La pareja siempre se mostró muy discreta y, de hecho, eran pocas las publicaciones que llegaron a compartir juntos en redes sociales. Pero, durante los últimos días, han salido a la luz una serie de imágenes del deportista que evidencian que su romance con Ainhi García ya es cosa del pasado. Ambos han terminado su relación sentimental tras haber estado juntos las semanas que duró el campeonato deportivo. Por ello, no es de extrañar que todos los ojos estén puestos en ellos.

Ainhi García, ex pareja de Nico Williams, se refugia en el mar

Tras días de ausencia, Ainhi García ha reaparecido en sus redes sociales para compartir contenido relacionado con sus vacaciones. Alejada del mundo y desconectando en la costa, la ingeniera ha compartido una reflexión con la que no ha dejado indiferente a nadie. «No porque ames el océano significa que debas ahogarte en él», escribió en sus stories. Unas palabras que fueron acompañadas de una canción de la banda Lord Huron.

Asimismo, en su última publicación, la joven ha compartido un carrusel de imágenes donde se la puede ver en bikini en la playa. Además, ha añadido otras frases reflexivas relacionadas con el mar. «Bendito sea el mar que todo lo cura», se puede leer. Y es que, aunque la joven no se haya manifestado directamente sobre su ruptura con Nico Williams, sí ha querido expresar que no está pasando por su mejor momento.

«Lo que el mar se lleva nunca fue para perderlo, sino para aprender a dejarlo ir», ha escrito en una instantánea donde se refleja su sombra. Así pues, la publicación cuenta con más de 17.000 ‘me gusta’ y más de 300 comentarios. Cabe señalar que María Hurtado, pareja de Pedro Porro, le ha contestado. «Mujerón», le ha escrito. Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, o Alejandra Dorta, la novia de Pedri, le han dado ‘me gusta’.