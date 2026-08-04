El día que Belén Esteban destapó la ‘Operación Deluxe’ en directo y metió a sus compañeros en un problema

Mucho antes de que la Operación Deluxe saltara a los tribunales, Belén Esteban ya había avisado en pleno directo de que algo no encajaba con Gustavo González. La colaboradora no pudo más y confirmó en pleno que el paparazzi tenía acceso a fichas policiales de decenas de famosos gracias a un contacto dentro de la Policía Nacional. Sus palabras eran escuchadas con terror por Gustavo, que estaba en plató en esos momentos, y por la dirección del programa, que por detrás le insistía en que dejase de hablar de aquel tema. Jorge Javier Vázquez, presentador, también se esforzaba en parar su discurso, aunque ella no paró hasta explicar lo que le había pasado el día anterior, teniendo que acudir a una comisaría de Policía para ser informada de un tema delicado.

El 27 de enero de 2022, Belén Esteban explotó en directo contra su compañero de plató tras descubrirse que había sido víctima de espionaje. La colaboradora acusó públicamente a González de «saber todo sobre todo el mundo» y relató el susto que se llevó cuando la Policía la citó en comisaría para informarla de lo ocurrido. Tras una llamada que la puso en alerta, acudió junto a su abogado sin saber qué es lo que estaba pasando, pensando en algún problema grave con la Justicia, aunque la sorpresa se la llevó al descubrir la traición de su compañero y de su propio programa, que habían encargado una investigación sobre su vida y problemas con las autoridades.

«Gracias por el buen trato que me dieron en la comisaría, porque cuando me llamaron me asusté. Me llama la policía y me dice que me tengo que presentar en la comisaría. Yo, claro, iba un poco asustada», relató entonces, en unas declaraciones que en su momento generaron desconcierto en plató porque todavía no se conocía la trama de espionaje de González y su contacto en la Policía.

Gustavo, con una cara que era un auténtico poema, alegaba que como periodista su obligación era estar bien informado, negando que hubiese cometido ninguna ilegalidad. Pero Esteban no se achantó y fue más allá al señalar directamente lo que los agentes le habían contado sobre él: «Me ha llamado la policía y me han informado de lo que tenías en tu casa mío». De todos los presentes en plató aquel día, solo Kiko Hernández se atrevió a hablar; el resto decidió callar, mientras Jorge Javier trataba de parar el momento.

Muy enfadada, la colaboradora destapó antes de tiempo una trama de espionaje, pero desde su propio programa trataron de impedirlo. «Pues nada, ya me callo. A otra cosa, mariposa», así remataba con un cabreo enorme su intervención ante la insistencia de su director.

La trama que acabó salpicando a ‘Sálvame’ y a su productora

Meses después, la Justicia confirmó que aquellas palabras de Esteban no eran una exageración: la denominada Operación Deluxe, investigada desde 2018, terminó imputando a Gustavo González, al entonces director del programa David Valldeperas, a siete personas más del equipo y a la productora La Fábrica de la Tele como persona jurídica.

Según la investigación, González, hijo de guardia civil, contaba con un contacto dentro de la Policía, el agente Ángel Fernández, que le facilitaba fichas policiales de hasta 140 personajes públicos, entre ellos compañeros del propio programa como Belén Esteban y otros famosos como Omar Montes, que llegó a ejercer la acusación particular como perjudicado. Aquel escándalo se sumó a una etapa ya delicada para el formato, marcada por la caída de audiencias y la salida de varios de sus rostros habituales, y contribuyó a la imagen de crisis que terminaría acompañando a Sálvame hasta su cancelación definitiva en 2023.