La reflexión de Iker Jiménez sobre la entrada masiva de ilegales a Ceuta: «Un problema de indefensión»

Iker Jiménez ha vuelto a compartir con sus seguidores una reflexión muy personal, esta vez sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta en los últimos días. A través de su newsletter, el presentador de Horizonte y Cuarto Milenio expresó su inquietud ante la magnitud de lo ocurrido y ante la falta de respuestas claras sobre cómo se gestionó. Este texto llega días después de que el vasco decidiera interrumpir sus vacaciones para presentar un especial de Horizonte y lograse liderar en audiencia por encima de programas como ¡De Viernes!

España vive una de las peores crisis migratorias que se recuerdan con una llegada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos. El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que esto no es ninguna maniobra de Marruecos para presionar a nuestro país, pero la ciudadanía no confía en sus palabras. Es por eso que el periodista saca a relucir el papel del servicio secreto español, que debía haber conseguido enterarse de este movimiento de una u otra manera gracias a nuestros espías y confidentes. Pese a ser algo que pueda parecer el guion de una película americana, España también tiene a sus espías. Estos trabajan dentro del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), siendo su trabajo el adelantarse y descubrir movimientos que puedan perjudicar a nuestros ciudadanos o a otros países aliados.

«Un movimiento jamás visto»

En su mensaje, Iker Jiménez compartió su desconcierto ante las cifras que circulan sobre la llegada de personas a la ciudad autónoma: «Los últimos datos hablan de 80.000 inmigrantes entrando a Ceuta. Prácticamente la población entera de la ciudad. En apenas unas horas. Un movimiento jamás visto», escribió, antes de admitir la incertidumbre que envuelve todavía a la cifra exacta: «Nadie sabe si es cierto el número. Nadie sabe cuántos quedan vagando por territorio español. Nadie sabe nada, aparentemente, de lo ocurrido».

«No saber nada significa un problema de indefensión brutal»

El comunicador reflexionó también sobre el papel de los servicios de inteligencia en un episodio que califica de extraño tanto por su llegada como por su posterior desaparición: «Tan extraña ha sido la llegada en tromba coordinada como la marcha casi automática. Y, claro, si alguien debe y puede saber… son los servicios de inteligencia. Personas muy serias. Que lo ven prácticamente todo».

Sobre las versiones contradictorias que circulan dentro del propio Estado, fue tajante: «No saber nada significa un problema de indefensión brutal de la nación. Saberlo… es aún más grave. Y en esas estamos. En esta deriva alucinante», concluyó, cerrando su reflexión con un sencillo «un abrazo» para sus seguidores.

Aunque se trata de un problema de seguridad nacional, si el CNI sabía algo sobre esta llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, tardará décadas en salir a la luz, si es que sale. Este tipo de informaciones suelen estar clasificadas, ya que destaparlas puede hacer que salgan a la luz las identidades de confidentes y agentes secretos de nuestros servicios de inteligencia.

La Cadena SER aseguraba este lunes que el CNI sí había avisado al Gobierno de España de este asalto, pero no hubo o no quiso haber ningún tipo de maniobra para evitarlo.