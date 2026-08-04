Audiencias ayer, 3 de agosto del ‘Grand Prix’ y el resto de programas

El Grand Prix mantuvo anoche el liderazgo del prime time, pero lo hizo con un dato sensiblemente peor que el de la semana pasada, cuando el programa de Ramón García llegó a marcar un 16% de cuota. Es ya la segunda entrega consecutiva por debajo del millón de espectadores (después del programa emitido el domingo y que no se pudo emitir por las celebraciones del Mundial 2026), en un lunes que además se presentó como el más igualado de toda la temporada frente a En tierra lejana.

El concurso de los pueblos firmó anoche un 12,3% de share y 958.000 espectadores, suficiente para seguir siendo lo más visto de la noche, pero muy lejos ya del 16% de la semana anterior. La serie turca de Antena 3, En tierra lejana, se le acercó peligrosamente con un 11,5% de cuota y 783.000 televidentes, dejando la distancia entre ambos espacios en su punto más estrecho de toda la edición.

En el access prime time, ninguna cadena logró despegarse con claridad: First Dates firmó un 9,7% y 897.000 espectadores, por delante de El Hormiguero (9,2% y 851.000) y del propio avance del Grand Prix (8,9% y 821.000). Cifras y letras se quedó en un 5,9% y 546.000 espectadores, mientras Viajeros Cuatro repitió cifras similares en sus dos entregas (5,6% y 5,8%) y El Intermedio cerró la franja con un 5% y 466.000 espectadores. Un panorama que confirma que, más allá del liderazgo puntual del Grand Prix, la noche del lunes se está convirtiendo en una de las más reñidas de todo el verano.

Audiencias del ‘access prime time’:

‘First dates:’ 9.7 % y 897.000

‘El Hormiguero:’ 9.2 % y 851.000

‘Grand prix: Presenta:’ 8.9 % y 821.000

‘Viajeros Cuatro:’ 5.6 % y 498.000

‘Viajeros Cuatro:’ 5.8 % y 534.000

‘Cifras y letras:’ 5.9 % y 546.000

‘El Intermedio:’ 5 % y 466.000

La sombra de Cristinini sigue pesando en el ‘Grand Prix’

Buena parte de este desgaste tiene una explicación que viene de atrás: la decisión de prescindir de Cristinini como narradora de las pruebas desde su particular cabina, un cambio que la audiencia nunca ha terminado de perdonar.

Su salida, decidida por RTVE y no por la propia creadora de contenido, como ya confirmó el verano pasado a Happy FM, dejó paso a Ángela Fernández, locutora de Radio Nacional, pero el relevo no logró generar la misma conexión con el público joven que sí conseguía la streamer. El resultado es un programa que, edición tras edición, va perdiendo parte del tirón que tuvo en su regreso de 2023 y que en 2026 ha vuelto a renovar el puesto de narrador, pero sigue sin funcionar.

La noche también dejó un vuelco llamativo dentro de Mediaset: Cuatro superó a Telecinco gracias al estreno en abierto de Punto Nemo, la ficción estrenada en Prime Video hace varias temporadas, que firmó un 6,3% y 479.000 espectadores. Romi, todavía adaptándose a su cambio de día, se quedó en un discreto 5,9% de media y 293.500 espectadores repartidos en sus dos episodios.

Audiencias del ‘prime time’ de ayer, 3 de julio de 2026:

‘Grand Prix’: 12.3 % y 958.000

‘En tierra lejana’: 11.5 % y 783.000

‘Punto Nemo’: 6.3 % y 479.000

‘Cine clásico: La gata sobre el tejado de zinc: 5.6 % y 459.000

‘El Taquillazo’: ‘Por los pelos, una historia de autoestima’: 5.5% 357.000

‘Romi’: 5.4 % y 373.000

En el resto de franjas, La mirada crítica logró un notable 13,8% y 254.000 espectadores en Telecinco por la mañana, mientras En boca de todos firmó un buen 9,4% y 287.000 espectadores en Cuatro.

Por la tarde, Allá tú volvió a dar alegrías a Telecinco con un nuevo récord (10,9 % y 741.000 espectadores), aunque sigue lejos del liderazgo de Pasapalabra (17,8 % y 1.229.000). Un dato que empieza a ser un bendito problema para Telecinco, que ve cómo el concurso de las cajas no deja de crecer justo mientras promociona su propio Rueda la letra, el concurso que incluirá la prueba de ‘El Rosco’, que un juez arrebató a Pasapalabra.

El nuevo concurso debería ir en la franja horaria de 20 h a 21 h, pero eso podría ser un error ahora que Juanra Bonet y ¡Allá tú! están logrando un hueco en ese horario.