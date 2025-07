Cristinini rompe su silencio tras quedarse fuera del ‘Grand Prix’ este verano

El Grand Prix regresó en 2023 con enormes datos de audiencia y con Ramón García al frente del programa, pero lo hacía con novedades en su equipo. Además de una vaquilla en forma de mascota para cumplir con la Ley de bienestar animal, contaba con el fichaje estrella de Cristinini, streamer de éxito que se encargaba de narrar las diferentes pruebas. Su gancho con el público juvenil, al que el programa quiere fidelizar pese a comenzar a la once de la noche, era y es evidente, por eso ha sorprendido que esté en la edición del año 2025.

Primero se anunció el fichaje de Lalachus, con pedida de mano en directo por parte de Ramón en su visita a La Revuelta, y más tarde se anunciaba que la locutora de RNE Ángela Fernández también se incorporaba. Pero de la catalana no había noticias. Ya en la rueda de prensa se pasó de puntillas por este asunto y se anunció que Ángela sería la nueva narradora, pero en ningún momento se hicieron públicos los motivos del cambio. Ramón, ante una de las pocas preguntas que se hicieron sobre este asunto, se limitó a decir que es «un cambio natural», sin más detalles.

La creadora de contenido ha guardado silencio, pero tras la emisión de dos programas este verano, ha querido contar lo sucedido. «Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir», así comienza un texto publicado en su cuenta de Instagram.

«RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísima ilusión hacer, pero no pasa nada, la vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles», asegura Cristinini.

Pese a esta salida por la puerta de atrás, la presentadora no guarda rencor: «Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras, que es increíble y de haber aprendido tanto». Para terminar, agradece los «mensajes bonitos» que cientos de espectadores le han mandado preguntando y diciéndole que echan en falta su presencia, algo que toma como buena señal.

Cristinini habla con Happy FM sobre su salida de ‘El Grand Prix’

En conversación con la streamer, asegura que en ningún momento ha recibido confirmación por parte de RTVE de su salida y tampoco de los motivos. Según nos confirma, la noticia de su baja del programa fue algo que le llegó gracias a sus compañeros de Euro TV Producciones, la productora que se encarga del desarrollo de este formato para que sea emitido en La 1, con los que ha compartido largas jornadas de grabación en los últimos años.

Cristina llegó en 2023 al programa junto a la actriz Michelle Calvó, pero la intérprete no estuvo presente en el verano de 2024 y tampoco en la fallida edición navideña, que no contó con el apoyo del público. La nueva vaquilla, apodada María Fernanda, y el actor y humorista Wilbur son los únicos que se mantienen en el programa, además de Ramón García.