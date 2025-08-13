Así es cómo se le llama a la cría de cabra y oveja: casi nadie conoce el nombre correcto

La cría de cabra y oveja tiene un nombre que casi nadie conoce, un animal sorprendente que debemos tener en consideración en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que conozcamos un poco más la naturaleza que nos rodea, de la mano de ejemplares que podemos tener muy cerca. Lo más difícil de la propia naturaleza es que encaje a la perfección con algunas novedades que pueden ser las que marcarán estos próximos días.

Casi nadie conoce el nombre correcto

Nadie conoce el nombre de este extraño animal. Sin duda alguna, estaremos ante una situación del todo inesperada que puede darnos más de una sorpresa en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Tendremos que redescubrir una naturaleza que tiene nombre propio.

La cabra española tiene denominación de origen, tenemos algunos de los especímenes de este tipo de animal de lo más sorprendente. Por lo que, la podemos ver en vivo y en directo y disfrutar de uno de los mejores alimentos que proceden de ella, en este caso un buen queso.

La oveja es otro de nuestros animales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Esas ovejas que inundan los prados más bonitos de nuestro territorio pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Son dos animales de tamaño similar que pueden crear un tercer animal, un híbrido, es decir, una mezcla entre especias que tiene una denominación propia. Vamos a redescubrir este animal que puede acabar convirtiéndose en uno de los animales más sorprendentes que hayas visto nunca.

La cría de cabra y oveja se llama así

Un híbrido es uno de los animales que sorprenden, son una fusión de especies que nos demuestran que la naturaleza es capaz de todo. Pese a ser animales diferentes, una cabra y una oveja son capaces de procrear. Aunque no es lo habitual, podemos redescubrir un ser que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de No sabes nada: «Las cabras tienen 60 cromosomas, mientras que las ovejas 54. Esta diferencia genética hace plantear algunas dificultades considerables, y es probable que por eso, rara vez se puedan producir estos híbridos. Normalmente, las ‘cabrejas’ no sobreviven durante el desarrollo embrionario, pero los que han nacido lo han hecho sanos y con 57 cromosomas»

Desde el blog de World Animal Protection nos explican que: «Los ovinos (ovejas) y los caprinos (cabras) son parte de la misma familia, la Bovidae. Por lo tanto, son parientes de los bueyes y de las vacas. Esos son animales rumiantes, capaces de digerir pasto y con cuatro estómagos cada uno. Si abres su boca y miras sus dientes, te sorprenderás: ninguna de ambas especies tiene incisivos superiores: son desdentados. Pero no trates de colocarles una dentadura postiza, ¿sí? Esto es importante para poder rumiar. Otra semejanza es que el sonido que emiten cabras y ovejas se llama balido, sin importar la especie».

Siguiendo con la misma explicación: «Pese a las similitudes, las especies son diferentes genéticamente. Las cabras son del género Capra hircus, con 60 cromosomas, y las ovejas son del género Ovis aries, con apenas 54. Más allá de los nombres científicos, los nombres populares también cambian dependiendo de la región del país, del sexo y de la edad. Ambas especies están entre las primeras en ser domesticadas. ¡Desde más o menos 9.000 años a.E.C.! Según relatos científicos, parece que la domesticación de las cabras surgió en la región que hoy es irán. las ovejas, mientras tanto, se domesticaron allí cerquita, donde hoy es irak. Actualmente, ambos animales están por todos los cinco continentes. En algunos lugares, además de existir como animales domésticos, existen cabras y ovejas silvestres».

Por lo que este animal suele ser extraño, pero posible, la ciencia demuestra que son parte de una misma familia, aunque con diferencias importantes. Este híbrido no es una opción para los criaderos de ovejas y cabras que buscan mantener la mejor calidad de cada uno de sus productos.