Los veterinarios piden a los dueños de gatos que hagan esto: es muy importante

Muchos dueños de gatos buscan formas sencillas y efectivas de mejorar la calidad de vida de sus mascotas. Pues bien, entre las recomendaciones más curiosas y eficaces de los veterinarios y expertos en comportamiento felino, destaca una que reduce el estrés en los gatos y les ayuda a sentirse seguros: dejar una prenda con el olor del dueño en el lugar donde duerme el gato.

A simple vista, puede parecer un gesto simbólico, pero estos animales son muy sensibles a los olores que los rodean, y el olor de la persona con la que mantienen un vínculo afectivo les hace sentir que su entorno es seguro. Gracias a esto, logran relajarse plenamente, lo que mejora tanto la calidad del sueño como la salud general. «El olor funciona como una presencia simbólica: el gato percibe que su referente sigue cerca y eso le permite mantener la calma», señalan los expertos.

Todos los dueños de gatos deberían hacer esto

Esta técnica es más efectiva cuando se aplica en momentos de vulnerabilidad para los gatos, ya que son animales de rutinas y el más mínimo cambio en su vida diaria puede afectar a su salud tanto física como mental. Por ejemplo, una mudanza es uno de los factores de estrés más importantes para los gatos. En este caso, dejar una prenda con olor familiar ayuda a reducir la ansiedad facilita la adaptación al nuevo hogar.

Asimismo, cuando llega otro gato, perro u otro animal, una prenda con olor conocido puede marcar un espacio seguro y evitar conflictos. En estos casos, la prenda funciona como un recurso que ayuda a que el animal perciba el entorno como predecible y seguro.

Cómo elegir la prenda adecuada

Para que la práctica sea realmente beneficiosa, es fundamental elegir la prenda adecuada:

La prenda debe estar limpia pero usada, de manera que conserve el olor natural del dueño.

Evitar ropa con perfumes, suavizantes fuertes o productos químicos recientes, que pueden resultar desagradables o incluso irritantes.

Colocar la prenda en el lugar donde el gato ya duerme, sin forzarlo a cambiar de sitio.

Asegurarse de que no tenga partes que puedan desprenderse, como cordones o botones, que representen un riesgo de ingestión.

Cambiar o lavar la prenda periódicamente para mantener la higiene sin eliminar completamente el olor característico.

El principio clave es respetar la autonomía del animal. Si el gato decide acercarse a la prenda, adoptarla y dormir sobre ella, significa que la encuentra reconfortante; si la ignora, no se debe insistir. El comportamiento del gato es la mejor guía para determinar la eficacia de esta técnica.

Los gatos tienen un sentido del olfato muy desarrollado y lo utilizan para interpretar su entorno y regular su comportamiento. Las feromonas y los olores familiares son fundamentales en su comunicación, y un olor conocido puede generar respuestas fisiológicas que reducen el estrés, como la disminución de la frecuencia cardíaca y la liberación de neurotransmisores que promueven la calma.

Cómo reducir el estrés en gatos

Hola amigos! Primera semana después de la mudanza con seis gatos superada. El cambio de casa es un momento muy estresante para los michis, por eso hay que estar pendiente de ellos y ayudarles para que sea lo más fácil posible. Nosotros instalamos sus rascadores, camitas y areneros sin lavar para que todos mantuviera su olor. También las sábanas de nuestra cama, mi pijama y las mantitas del sofá (pese a ser verano). Reconocer sus olores les ayuda mucho. Mantener las rutinas de comida y juego lo máximo posible es también esencial. Además del uso de feromonas en los enchufes, he utilizado un spray relajante natural que me ha funcionado genial en los picos de estrés. Lo uso desde hace tiempo también con la socialización de gatitos complicados. Y además me encanta como huele. Leo ha sido el que mejor ha llevado la mudanza y creo que ha sido por las flores de bach que le llevaba dando dos meses para el viaje en coche de las vacaciones. No sabía que nos íbamos a mudar, pero sin duda le han venido genial para este momento. Con Thor he tenido especial cuidado con la comida. El siempre enfoca por ahí el estrés, así que estoy usando comederos antivoracidad. Espero que estos trucos os ayuden un poco en la gestión del estrés de vuestros michis

Reducir el estrés en gatos implica crear un entorno seguro y predecible. Proporcionar un espacio tranquilo, con escondites y rascadores, ayuda a que se sientan seguros. Mantener una rutina diaria constante, en cuanto a horarios de comida y juegos, reduce la ansiedad.

El uso de feromonas sintéticas y dejar objetos con el olor del dueño también puede ser reconfortante. Además, evitar cambios bruscos, como mudanzas o la llegada de nuevas mascotas, es fundamental. Ofrecer actividades estimulantes, como juguetes interactivos, es clave.