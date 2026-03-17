Instan a los ciudadanos a cerrar las ventanas: la ‘mosca de las flores’ ya está llegando y pone huevos en tus macetas

Sólo quedan unos días para dar la bienvenida a la primavera y al horario de verano, y las temperaturas serán más agradables y los días más largos. Aunque a priori esto es una buena noticia, también implica la llegada de visitantes no deseados, como la mosca de las flores. Tal y como alertan los expertos, este insecto se está expandiendo a una velocidad sin precedentes en España, y podría convertirse en un problema doméstico, ya que se sienten atraídas por ambientes con humedad y materia orgánica. Aunque a simple vista pueden parecer inofensivas, su presencia puede multiplicarse rápidamente si encuentra condiciones favorables.

Uno de los principales problemas es su capacidad reproductiva. Una sola hembra puede poner decenas de huevos en la tierra de una maceta, sobre todo si ésta se mantiene húmeda. En cuestión de días, los huevos se transforman en larvas que viven bajo la superficie, alimentándose de las raíces de las plantas y de materia orgánica. Muchas veces, el problema se detecta cuando ya es demasiado tarde y, por ende, resulta difícil de erradicar.

Preocupación de la mosca de las flores

«Las moscas de las flores conforman la familia Syrphidae en el orden de los dípteros (Diptera). Como todas las moscas y mosquitos, las moscas de las flores sólo tienen dos alas, característica que da origen al nombre del orden, derivado de las palabras griegas: «di» que significa dos y «ptera» que significa alas. En los dípteros, el segundo par de alas que habitualmente tienen los insectos está reducido en unas estructuras llamadas halterios, las cuales están relacionadas con la estabilidad en el vuelo.

En el mundo hay aproximadamente 6200 especies de moscas de las flores distribuidas en 4 subfamilias: Eristalinae, Microdontinae, Pipizinae y Syrphinae. Muchas especies de moscas de las flores son miméticas de himenópteros aculeados como abejas y avispas. Este mimetismo batesiano implica que una especie inofensiva (la especie mimética) evolucione para parecerse a una especie nociva (el modelo) y de esa manera obtiene el beneficio de la protección de los depredadores», explica la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Según los expertos, son varios los factores que explican por qué la presencia de la mosca de las flores está aumentado a un ritmo de vértigo en España. Por un lado, el aumento de las temperaturas favorece su ciclo biológico, acelerando el desarrollo desde huevo hasta adulto. Por otro lado, durante los meses de buen tiempo las plantas requieren riegos más frecuentes, generando el ambiente idóneo para su reproducción. Finalmente, el auge de las plantas de interior ha ayudado a que este insecto encuentre nuevos lugares donde asentarse.

Ante esta situación, los expertos recomiendan cerrar las ventanas como medida preventiva para evitar que las moscas de las flores accedan al interior del hogar. También es aconsejable controlar el riego, ya que muchas veces el exceso de agua en las macetas crea el entorno perfecto para que estos insectos depositen sus huevos. Además, el exceso de riego puede provocar la pudrición de las raíces. Dejar que se seque la capa superficial de la tierra es clave para dificultar la reproducción de la mosca de las flores y, al mismo tiempo, ayudar a que la planta crezca fuerte y sana.

Señales de alerta

Si te preocupa que la mosca de las flores haya accedido a tu hogar y pueda afectar a las plantas, hay varios signos muy claros que ayudan a detectar su presencia a tiempo. En primer lugar, es habitual ver pequeñas moscas negras o grisáceas volando alrededor de las macetas, sobre todo cuando mueves la planta de sitio o la riegas. También es frecuente observar que la planta empieza a debilitarse son motivo aparente; esto ocurre porque las larvas viven en la tierra y pueden dañar las raíces. Otra señal de que algo no va bien es la presencia de larvas en el sustrato, muy fáciles de identificar por su color blanquecino, casi transparente. Finalmente, la tierra suele permanecer húmeda durante mucho tiempo, hasta el punto de aparecer un ligero olor a humedad.

Lista Roja de Especies Amenazadas

El 37% de las especies de moscas de las flores están en peligro de extinción en Europa, razón por la cual forman parte de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los expertos alertan de las consecuencias de su desaparición, ya que son el segundo grupo de polinizadores más importantes del mundo, sólo por detrás de las abejas.

«Ésta primera evaluación de la Lista Roja Europea de las moscas de las flores destaca su inmensa diversidad y su papel fundamental en nuestros sistemas alimentarios y agrícolas. Sin embargo, son estos mismos sistemas los que son una de las principales causas de su disminución. Para cambiar el destino de las moscas de las flores, necesitamos urgentemente transformar todos los sectores de nuestras economías, y especialmente la agricultura, para que se conviertan en positivos para la naturaleza y sostenible», indicó Bruno Oberle, director general de la UICN.