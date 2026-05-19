La finca de Toledo en la que José Coronado disfruta de sus momentos familiares

A lo largo de sus 40 años de trayectoria, José Coronado se ha consolidado como uno de los intérpretes más respetados de España. Su carrera, marcada por éxitos tanto en cine como en televisión, le ha convertido en un rostro imprescindible para varias generaciones de espectadores. Sin embargo, lejos de los focos, las alfombras rojas y el ritmo frenético de los rodajes, ha encontrado desde hace años un lugar donde refugiarse del ruido mediático.

Ese rincón se encuentra en una finca ubicada en Toledo. Allí, el protagonista de Entrevías ha construido una especie de santuario personal en el que pasa largas temporadas alejado del estrés que durante décadas ha acompañado su intensa actividad profesional.

La propiedad destaca especialmente por el enorme protagonismo de la naturaleza. Lejos de apostar por una residencia ostentosa o excesivamente lujosa, José Coronado ha preferido rodearse de árboles, vegetación y amplios espacios abiertos que reflejan una de sus grandes pasiones: la jardinería. El actor dedica buena parte de su tiempo libre al cuidado del terreno, una actividad que se ha convertido en una auténtica vía de desconexión.

En la finca crecen distintas especies arbóreas, entre ellas chopos, eucaliptos, sauces y magnolios, creando un paisaje que cambia de aspecto con cada estación del año. En medio de ese entorno natural se encuentra una pequeña vivienda en la que el actor disfruta de la tranquilidad y de una rutina completamente distinta a la que ha mantenido durante gran parte de su carrera artística.

Con el paso del tiempo, esta propiedad ha terminado siendo un lugar de descanso y un espacio de inspiración. Después de jornadas intensas de grabación o promociones, Coronado encuentra allí la posibilidad de recuperar la calma y mantener una vida mucho más discreta. Es justo lo que estaba buscando: un lugar que le permitiera ser él mismo, apartado del brillo de la fama y de la luz de los focos.

Un refugio familiar

El vínculo de José Coronado con Toledo va más allá del simple deseo de tranquilidad. Muy cerca de esa finca reside también su hijo, Nicolás Coronado, fruto de su relación con Paola Dominguín. Padre e hijo mantienen una relación muy estrecha y comparten, además, una visión similar sobre la necesidad de alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Nicolás Coronado decidió hace años dar un giro importante a su vida y trasladarse también a un entorno rural. Desde hace más de seis años reside en Casarrubios del Monte, un municipio toledano donde ha encontrado la estabilidad y la tranquilidad que buscaba. Allí vive acompañado de sus perros y mantiene una rutina mucho más conectada con la naturaleza y el bienestar personal.

Esa cercanía geográfica permite que ambos compartan tiempo con frecuencia y disfruten de momentos familiares alejados de la exposición pública. Para José Coronado, la finca se ha convertido también en un espacio de reunión familiar, un lugar donde desconectar y fortalecer vínculos lejos del foco mediático que históricamente ha acompañado a su apellido.

A pesar de la fama que siempre le ha perseguido, José Coronado es bastante discreto, por eso ha encontrado en Toledo un lugar perfecto para refugiarse cuando desea romper con su tirón mediático. Su pueblo le permite estar cerca de Madrid si lo necesita, pero a la vez está apartado de las grades ciudades y eso es justo lo que quería.

Una carrera imparable

Nacido en el madrileño barrio de Chamberí, José Coronado inició su carrera artística en la década de los 80 y desde entonces no ha dejado de trabajar. Su versatilidad interpretativa le ha permitido desenvolverse con éxito en géneros muy diferentes, desde el thriller hasta el drama o la comedia, consolidando una filmografía repleta de títulos destacados.

En televisión ha protagonizado algunas de las series más exitosas de los últimos años, entre ellas Vivir sin permiso y Entrevías, producciones que reforzaron todavía más su popularidad entre el gran público. En cine, su trabajo en películas como No habrá paz para los malvados, Contratiempo o Cerrar los ojos le ha valido el reconocimiento del público.

A pesar de seguir plenamente activo en la interpretación, el actor parece haber encontrado en Toledo el equilibrio que durante años buscó entre su intensa vida profesional y su esfera más privada.

La finca, rodeada de árboles y alejada del ruido urbano, representa hoy mucho más que una simple residencia de descanso: es el lugar donde José Coronado ha construido una vida marcada por la calma, la naturaleza y la cercanía familiar.