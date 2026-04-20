José Coronado e Irene López: este es el capítulo de ‘Entrevías’ en el que los actores se enamoraron
Todo sobre sus comienzos
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Entrevías se ha convertido en una de las ficciones que más éxito ha brindado a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de que su final se emitió en 2024, lo cierto es que se trata de una serie que sigue estando presente en la vida de muchas personas, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Su protagonista, José Coronado, hizo un trabajo verdaderamente excepcional al interpretar a Tirso Abantos durante sus cuatro temporadas. Y es que esta ficción no solamente ha generado al actor alegrías en el terreno profesional, sino también a nivel personal. De hecho, durante el rodaje de esta serie, tuvo la oportunidad de conocer a Irene López Juárez, su actual pareja.
Desde que coincidieron en esta serie creada por David Bermejo, José Coronado y la actriz decidieron comenzar una relación sentimental. Un vínculo que no ha estado exento de opiniones, entre otras cuestiones, por la notable diferencia de edad entre ambos intérpretes, que es de nada más y nada menos que 30 años. A pesar de todo, debido al éxito que Entrevías cosechó no solamente en Telecinco, sino también en Netflix, son muchos los que han querido recordar el instante exacto en el que Irene López participó en esta ficción y que, por ende, fue el instante en el que José Coronado se fijó en ella a nivel sentimental.
¿En qué episodio de ‘Entrevías’ coincidieron José Coronado e Irene López?
A pesar de que la también modelo únicamente apareció en un episodio de Entrevías, fue suficiente para conocer al que actualmente es su pareja. Concretamente, podemos verla en el episodio 3 de la Temporada 2 de la serie, cuyo título fue ‘Escuchar al corazón’. En él, la joven interpreta a un personaje que se cruza en el camino de Tirso Abantos (José Coronado).
Desde que compartieron ese capítulo, ambos decidieron comenzar su relación sentimental. Un vínculo del que se conocen pocos detalles, puesto que ambos coinciden en algo primordial, como es la discreción a la hora de compartir datos sobre su vida privada. Sobre todo si hablamos del actor que, a pesar de la amplia lista de romances que ha tenido a lo largo de su vida, siempre ha sido muy cauto a la hora de sincerarse al respecto en la prensa del corazón.
En cuanto a Irene, continúa centrada en su trayectoria profesional, en la que, poco a poco, continúa haciendo sus pinitos. Más allá de Entrevías, también la hemos visto en la película Mi otro Jon (2023), así como en diversas series: La encrucijada (2025) y, más recientemente, El homenaje (2026).