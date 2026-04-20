El historial amoroso de José Coronado: sus novias, cuántas veces se ha casado y cuántos años se lleva con Irene López

José Coronado y su vida amorosa vuelven a ser actualidad gracias a su relación con Irene López, actriz con la que comenzó una relación después de conocerse durante el rodaje de la serie Entrevías, en la que ambos coincidieron. El actor tiene un currículum amoroso largo en el que figuran mujeres de las más bellas y famosas de nuestro país, por lo que sus relaciones siempre han sido de interés para el gran público. Las más destacadas son los nombres de Isabel Pantoja (un tema del que ninguno de los dos ha querido dar detalles) hasta Paula Echevarría. La repasamos todas (las oficiales y las que sonaron siempre como rumores).

Paola Dominguín (1987-1991)

Con la actriz mantuvo una larga relación de cuatro años, llegando a tener un hijo juntos: Nicolás Coronado. La suya era una de las parejas de guapos oficiales de finales de los 80 y principios de los 90, puesto que ella era en ese momento una de las modelos más conocidas de España (con trayectoria internacional) y él se había convertido en uno de los actores de moda.

Las malas lenguas llevan décadas hablando de un supuesto romance entre José e Isabel Pantoja durante el rodaje de la película Yo soy esa. En la cinta, la cantante y el actor daban vida a un matrimonio aparentemente feliz, pero que lejos de las miradas de los demás era muy complicado. Siempre se ha dicho que la química entre ellos pasó del set de rodaje a algo más, aunque siempre ha sido un tema del que los protagonistas han querido pasar de puntillas. En cambio, Paola Dominguín sí que ha llegado a hablar de este tema y contar detalles de cómo llegó a romper su relación esta infidelidad.

La cantante Mónica Molina (2001-2003)

La suya fue una relación de idas y venidas, por lo que nunca se ha sabido bien cuánto tiempo estuvieron juntos en realidad. Ambos se conocieron en un evento al que fueron como invitados, aunque no sería hasta un año después cuando se supo de su relación de pareja. En 2003 llegó al mundo Candela, la segunda hija de José Coronado, fruto de una de esas reconciliaciones.

Pese a todo, a los tres meses del nacimiento, la pareja rompía de forma definitiva, quedándose la pequeña al cargo de su madre durante los primeros años de su vida. La joven se mudó con su padre siendo una adolescente, aunque la relación con su madre siempre ha sido buena. Pese a que su familia está llena de artistas (especialmente por la parte de los Molina), ella por el momento prefiere seguir siendo anónima.

Paula Echevarría y Eugenia Martínez de Irujo

De esta historia apenas hay datos y los protagonistas no han dicho palabra sobre este asunto. Apenas hay imágenes, puesto que la pareja fue pillada en un hotel durante el verano del año 2003 en las Islas Canarias. En aquel momento pasó desapercibido porque Paula apenas había comenzado a ser conocida en el mundo de las series y la televisión. Fue en 2004 y 2005 cuando su cara comenzó a ser conocida por el gran público gracias a la serie El comisario.

En 2010 también fue cazado en Ibiza junto a la hija de la duquesa de Alba, aunque nunca más se les pudo ver juntos después de aquellas vacaciones, por lo que no llegó a más su historia.

Elena González de Prado (2010-2013 y 2016)

Otra de esas relaciones con idas y venidas de José Coronado. Con la periodista, que trabajó en Intereconomía y es actualmente directora de comunicación de CODERE, comenzó en el año 2010, aunque en 2013 rompieron. En 2016 la vida los volvió a unir, siendo ella la que estuvo a su lado cuando el actor sufrió un infarto. De nuevo, sin saberse fecha exacta, rompieron, pese a que parecía que era la pareja definitiva para él.

Irene López, la actual pareja de José Coronado

La pareja se conoció durante el rodaje de Entrevías, serie de éxito en Telecinco y en Netflix. Lo cierto es que Irene —que es 30 años más joven— apenas coincidió con José en el rodaje, puesto que su personaje apenas apareció durante unos minutos durante la serie. Desde entonces comenzaron una relación que llevan con mucha discreción, aunque tampoco se esconden y también se dejan ver en las redes y eventos públicos.

Aunque hay informaciones que apuntan a que se podrían haber casado en este 2026, Happy FM ha podido confirmar con la representante del actor que no se han casado.