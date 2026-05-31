Asraf enfría la reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija: “A mí no me constan esas cosas”

Mientras Isabel Pantoja continúa con su gira internacional, parece que sus intenciones de hacer las paces con Isa Pantoja, su hija pequeña, siguen encima de la mesa. El primer paso de la tonadillera habría sido acercarse a Kiko Rivera, que ha vuelto a abrir, de forma inesperada, las puertas de su vida a su madre. Un gesto que llamó la atención de muchos, sobre todo después de los durísimos comentarios que el DJ ha dedicado a su progenitora en los últimos años. Hace unos días, madre e hijo coincidían en un escenario y, según varios rumores, el siguiente objetivo sería que Isa también se sumara a ese acercamiento. Eso sí, cuando todo apuntaba a que las aguas comenzaban a calmarse, Asraf Beno ha aparecido en escena para enfriar la situación.

Si nos remontamos a la entrevista que Isa Pantoja concedió en ¡De Viernes!, hubo un momento que hizo saltar por los aires la escaleta del programa. En pleno directo, soltó una inesperada exclusiva: «Mi madre me ha escrito». La reacción en plató fue inmediata. Después de años de enfrentamientos públicos, entrevistas explosivas y mensajes cruzados a través de los medios de comunicación, la posibilidad de una conversación entre ambas parecía abrir una nueva etapa. Eso sí, Isa ya dejó claro que no estaba dispuesta a dar el primer paso. Si alguien tenía que acercarse, era Isabel Pantoja.

Desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación no han dejado de crecer. Sin embargo, la propia tonadillera ha mantenido el silencio que tanto la caracteriza cuando se trata de asuntos familiares. Y es precisamente ese silencio el que ha alimentado todavía más las especulaciones.

Ahora ha sido Asraf Beno quien ha puesto algo de freno a la euforia. El marido de Isa Pantoja fue preguntaron por la prensa acerca de ese supuesto acercamiento entre madre e hija y su respuesta no pudo ser más contundente: «A mí no me constan esas cosas». Una frase breve, pero suficiente para sembrar dudas sobre el estado real de las conversaciones entre ambas.

La teoría que circula desde hace semanas es que Isabel Pantoja estaría intentando recomponer poco a poco los puentes con sus hijos. El gran momento para comprobar si ese acercamiento es real podría llegar el próximo 27 de junio, cuando la cantante actúe en Sevilla dentro del Icónica Fest, en el que será su único concierto en España este año.

Precisamente sobre esa posibilidad, a Asraf se le preguntó si se verá a Isa entre el público. La respuesta tampoco despejó incógnitas. Con cierta cautela, respondió con un escueto «no sé», dejando claro que, al menos por ahora, no hay nada decidido. Es más, lanzó una reflexión que deja entrever que todavía quedan muchas conversaciones pendientes: «Antes de ir al concierto sí tendrá que quedar con su madre y hablar las cosas».

Por si fuera poco, el propio Asraf parecía desconocer el alcance real de ese supuesto acercamiento. «Imagino que estará escribiendo a Isa o llamándola o algo, ¿no?», comentaba ante los periodistas, dejando claro que él tampoco tiene demasiada información sobre los movimientos de la tonadillera.

Por el momento, la fotografía que muchos esperan sigue sin producirse. Después de casi una década marcada por los reproches, las entrevistas, las exclusivas y las heridas familiares, la posibilidad de ver al clan Pantoja reunido vuelve a estar sobre la mesa. Sin embargo, las palabras de Asraf dejan una sensación clara: quizá la reconciliación exista en intención, pero todavía está muy lejos de convertirse en realidad. Porque en la familia Pantoja, cuando parece que llega la calma, siempre aparece un nuevo capítulo que lo cambia todo.