Durante décadas ha sido un misterio, pero María del Monte habla claro de su relación con Isa Pantoja

La relación entre María del Monte e Isa Pantoja atraviesa uno de sus momentos más cercanos de los últimos años. Madrina y ahijada han retomado el contacto con naturalidad y ya no ocultan públicamente su buena sintonía. Las imágenes de ambas compartiendo tiempo juntas durante la pasada Semana Santa han confirmado una reconciliación que, según hemos podido saber, no le ha sentado del todo bien a Isabel Pantoja.

El reencuentro se produjo en un contexto especial. María del Monte e Isa Pantoja fueron fotografiadas disfrutando de la procesión del Miércoles Santo en Sevilla junto a Alberto, hijo mayor de la colaboradora. La escena no pasó desapercibida, no solo por la expectación que sigue despertando cualquier movimiento relacionado con el entorno de la familia Pantoja, sino porque suponía la evidencia pública de una relación recuperada tras años de altibajos y silencios.

Desde entonces, ambas han hablado abiertamente sobre este acercamiento, aunque manteniendo el tono prudente y reservado que caracteriza especialmente a la artista sevillana. La primera en pronunciarse fue Isa Pantoja durante su participación en ¡De Viernes!, donde abordó extensamente cómo es actualmente su vínculo con María del Monte y con su entorno familiar.

«Quiero cuidar muchísimo esta relación para que no se fracture ni nadie la rompa», confesó durante la entrevista. Sus palabras dejaron entrever no solo el afecto que siente hacia su madrina, sino también la voluntad de proteger una conexión que considera importante tanto para ella como para sus hijos.

María del monte rompe su silencio

Isa Pantoja ha reconocido que María del Monte representa en su vida. «Espero que, ya que yo no he podido disfrutar de ella plenamente durante mucho tiempo, mis hijos sí puedan hacerlo», comenta con total naturalidad. Una declaración que muchos interpretaron como una referencia indirecta a las complejas dinámicas familiares que durante años han rodeado al clan Pantoja.

Después de todo esto, la reacción de María del Monte no tardó en llegar. Habitualmente discreta cuando se trata de cuestiones familiares o personales, la cantante sorprendió esta vez mostrándose especialmente cercana ante los micrófonos de la agencia Europa Press.

«Para mí es una cosa muy bonita, preciosa», afirmó al ser preguntada por su relación con Isa. Aunque evitó profundizar en detalles íntimos, sí quiso dejar claro que este acercamiento no responde a una estrategia puntual ni a una imagen construida de cara a los medios. «Yo soy muy de vivir mis cosas para mí. Ni ha sido la primera vez ni va a ser la última que nos vayáis a ver juntas. Es algo normal y precioso», añadió.

Toda la verdad sobre la relación

Las palabras de María del Monte reflejan una intención clara de normalizar un vínculo que, pese a las etapas de distanciamiento, nunca ha desaparecido del todo. También evidencian el deseo de ambas de mantener esa relación al margen de polémicas externas y de la presión mediática que históricamente ha rodeado a la familia Pantoja.

La cantante insiste en la importancia de disfrutar de los momentos compartidos desde el respeto y la tranquilidad. «Disfrutar siempre es algo bonito, respetando los espacios y los parámetros de cada uno», señaló con serenidad, dejando entrever una etapa de equilibrio personal especialmente positiva.

No es casualidad que quienes la conocen destaquen que la cantante atraviesa actualmente uno de sus momentos más felices. Su actitud relajada y su disposición a hablar públicamente de sentimientos personales contrastan con la cautela que tradicionalmente ha mantenido ante la prensa.

«Sí, estoy contenta. La cara es el espejo del alma», reconoció con una sonrisa. «Tengo el alma contenta», añadió, aunque evitando entrar en detalles concretos sobre los motivos de esa felicidad. Una frase breve, pero suficientemente significativa para confirmar que vive una etapa emocionalmente estable y satisfactoria.

María del Monte, una artista discreta

Pese al interés mediático que sigue generando cualquier cuestión relacionada con el universo Pantoja, María del Monte marcó también límites claros durante sus declaraciones. Preguntada por Isabel y por posibles conflictos familiares del pasado, la artista optó por no alimentar especulaciones ni entrar en controversias.

«Es un tema en el que ni he entrado ni voy a entrar en mi vida», respondió con firmeza. «No sé cómo seguís teniendo paciencia para preguntármelo después de tantos años, porque yo no voy a decir nada», zanjó definitivamente.

Con estas palabras, María del Monte vuelve a dejar patente una posición que ha mantenido durante años: preservar su vida privada y evitar participar en enfrentamientos públicos relacionados con una de las familias más mediáticas de España.

Mientras tanto, el acercamiento con Isa Pantoja parece consolidarse y esto ha hecho que la joven recupere la sonrisa. Llevaba un tiempo sintiéndose sola, sin familia, pero por fin ha visto la luz al final del túnel.