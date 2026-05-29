Cómo combinar vestidos bonitos de verano con zapatillas deportivas, según las estilistas

La moda cambia y con ella también las reglas. Durante años, existieron combinaciones que antaño parecían imposibles. Sin embargo, la tendencia actual apuesta por la comodidad, la versatilidad y el estilo personal. Hoy, prendas que antes pertenecían a mundos completamente distintos conviven en un mismo look y crean outfits modernos y llenos de personalidad. Uno de los mejores ejemplos de esta transformación es combinar vestidos bonitos de verano con zapatillas deportivas.

Lo que antes parecía reservado únicamente para ocasiones informales, ahora es una de las fórmulas favoritas de influencers, celebrites y amantes de la moda urbana. La mezcla entre feminidad y comodidad se posiciona como una opción práctica y estilosa para el día a día. Según RTE “Para vestir en verano, lo ideal es usar zapatos que sean frescos y a la vez funcionales. La mejor manera de lograr este estilo es apostar por líneas sencillas y elegantes”. Los vestidos aportan frescura, elegancia y movimiento, mientras que las zapatillas deportivas suman comodidad y un aire casual que equilibra cualquier outfit. Juntas, estas prendas crean looks versátiles que funcionan para múltiples situaciones: desde una salida informal hasta una jornada laboral o una cita especial.

Cómo combinar vestidos bonitos de verano con zapatillas deportivas

Según estudios sobre hábitos de consumo en moda publicados por el European Institute of Design, el calzado cómodo pero visualmente atractivo se ha convertido en una prioridad para las consumidoras europeas, especialmente en entornos laborales y urbanos. En un momento en el que la moda valora cada vez más la funcionalidad, este tipo de propuestas encuentran su espacio sin dificultad.

Vestido midi con zapatillas blancas

Es una de las combinaciones más populares y fáciles de lograr. Los vestidos midi aportan elegancia y las zapatillas blancas crean un contraste moderno. Además, las zapatillas blancas son un básico que combina prácticamente con cualquier color o estampado, convirtiéndose en una opción segura y muy versátil.

Vestido corto con zapatillas chunky

Las zapatillas chunky o de plataforma siguen siendo tendencia y funcionan muy bien con vestidos cortos. Es un look perfecto para conciertos, salidas con amigas o eventos informales donde se busca comodidad sin perder estilo.

Vestido deportivo con zapatillas running

Para quienes priorizan la comodidad absoluta, los vestidos deportivos junto con zapatillas running son una excelente opción. Es ideal para días activos, salidas rápidas o para quienes disfrutan de un estilo casual y dinámico.

Vestido largo con zapatillas minimalistas

Los vestidos largos también pueden combinarse con zapatillas deportivas. La clave está en elegir modelos simples y minimalistas que mantengan el equilibrio visual del look. Es ideal para viajes, caminatas o incluso para un look de oficina más distendido.

Una falda larga en tonos pastel o neutros, por ejemplo, resaltaría el estilo minimalista de las deportivas.

Vestidos estampados con zapatillas neutras

Cuando el vestido tiene estampados llamativos, lo mejor es optar por zapatillas en tonos neutros como blanco, beige o negro. De esta manera, el vestido se convierte en el protagonista del outfit sin sobrecargar el conjunto.

Para la oficina: combinar vestidos bonitos de verano con zapatillas deportivas

Si el código de vestimenta es simple, un vestido midi liso con zapatillas blancas limpias puede ser una excelente elección. El resultado es un look profesional, moderno y cómodo para largas jornadas.

Para una salida casual

Los vestidos cortos con zapatillas urbanas son ideales para salidas informales, paseos o tardes de shopping. Se puede complementar el outfit con accesorios minimalistas.

Para viajar

Los vestidos holgados y las zapatillas deportivas cómodas son la combinación perfecta para viajar. Permiten moverse con libertad sin resignar estilo.

Para una cita o salida nocturna

Incluso para la noche es posible usar vestidos con zapatillas. Un vestido negro sencillo con zapatillas modernas puede crear un look sofisticado y diferente.

Consejos para combinar vestidos bonitos de verano con zapatillas deportivas

Mantener el equilibrio en el look

Si el vestido es muy llamativo, conviene optar por zapatillas simples. Y si las zapatillas tienen colores intensos o diseños voluminosos, es mejor elegir vestidos más neutros.

Jugar con accesorios

Los accesorios ayudan a definir el estilo final. Una cartera elegante puede elevar un look casual, mientras que una mochila o gorra pueden darle un aire más urbano.

Priorizar la comodidad

La principal ventaja de esta tendencia es sentirse cómoda sin dejar de verse bien. Elegir prendas que permitan moverse con libertad hará que el outfit se vea mucho más natural.

La combinación perfecta entre estilo y comodidad

Hoy, la comodidad ocupa un lugar central y las reglas tradicionales quedaron atrás para dar paso a looks más auténticos y funcionales. La clave está en animarse a experimentar y encontrar combinaciones que representen la personalidad de cada persona. Porque cuando el estilo y la comodidad se unen, el resultado siempre funciona.