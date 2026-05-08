Isa Pantoja rompe «la escaleta» de ‘¡De viernes!’ con una exclusiva : «Mi madre me ha escrito»

Una semana después de que se emitiera la entrevista grabada de Isa Pantoja en ¡De viernes!, la hija de Isabel Pantoja se ha sentado en el plató de Telecinco para abordar sin censura cómo ha sido el trato que ha recibido por parte de su familia y las posibilidades de un acercamiento con su hermano Kiko Rivera. Jessica Bueno, expareja del DJ, ha escuchado atentamente su entrevista.

La gran exclusiva de Isa Pantoja

«Estoy feliz de estar con vosotros. Siento romperos la escaleta a todos. No lo tenía planeado. Yo tenía un pack pactado entre el scoop (la entrevista grabada) de la semana pasada y esta. No lo sabe nadie porque no quería que se pensara que estoy comercializado con esto, pero tengo que decir que mi madre me ha escrito», ha confesado la hermana de Kiko Rivera nada más sentarse en el plató de ¡De viernes!

💣💥 Isa Pantoja suelta el gran bombazo: «Mi madre me ha escrito y yo le he respondido». 🪩 #DeViernes

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Tanto el público como los colaboradores han estallado en aplausos y la invitada ha detallado que: «Ha sido durante esta semana».

Recordemos que hace poco se supo que Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera firmaban la paz entre madre e hijo tras años marcados por el silencio, la distancia y los constantes enfrentamientos públicos. El propio DJ lo confirmó en ¡De viernes! hace unas semanas.

Pero quedaba otro miembro de la familia Pantoja por hablar. Isa, la hija menor, hace años que no habla ni con su madre ni con su hermano y, entre otras cosas, la semana pasada, en la entrevista grabada para el programa de Telecinco, dijo:

«Con mi hermano tengo la esperanza de volver a hablar. Tengo el sentimiento de que mi hermano es más accesible que mi madre. Le veo más humano», confirmó Isa. Sin embargo, sobre Isabel Pantoja dijo que el acercamiento sería más difícil. Eso sí, la joven aseguró que: ¡«No me quiero reconciliar con ninguno ahora mismo».

Sobre los últimos mensajes de su madre

He tenido que procesarlo mucho durante los últimos días. La primera impresión es de felicidad. «H pasado cinco o seis años que no hablamos y yo, ahora, tengo unas expectativas», ha confesado Isa Pantoja este viernes en Telecinco en relación a unos mensajes que ha intercambiado con su madre, pero que prefiere no desvelar el contenido porque no sabe «dónde va a ir» todo esto.

«No quiero volver a perderla porque lo he pasado muy mal. Estoy muy contenta, pero también tengo miedo. No es lo que esperaba, de momento, pero sí tengo la esperanza de hablar con ella. En los mensajes me ha dicho que me quiere», ha continuado diciendo Isa Pantoja.

«No me ha preguntado como tal, ella hace referencia en genérico. La conversación es corta, en la que quedamos en vernos, ella su parte madre-artista, con sus cosas de siempre y mucho cariño. Ahí es donde tengo que ver qué hay, quiero darle la oportunidad de hablar y ver», ha asegurado Isa.