Isa Pantoja tajante sobre la reconciliación entre Kiko y su madre: “Tiene demasiadas expectativas, con ella nunca se sabe”

Isa Pantoja no está viviendo uno de sus mejores momentos. Hace unas semanas veíamos cómo algo insólito, e incluso un poco extraño, sucedía dentro del clan Pantoja. Isabel Pantoja y Kiko Rivera firmaban la paz entre madre e hijo tras años marcados por el silencio, la distancia y los constantes enfrentamientos públicos. La verdad es que las idas y venidas dentro de la familia han sido constantes y nadie esperaba un acercamiento tan repentino. Sobre ello, Isa Pantoja ha decidido no callarse y ha expresado su incomodidad sin pelos en la lengua.

Los detalles que se conocen sobre este acercamiento son bastante edulcorados y todo parece demasiado bonito, aunque esta reconciliación no estaría exenta de matices ni de tensiones del pasado que todavía siguen sin resolverse. Kiko Rivera llegó a dedicar palabras muy duras a su madre y, sin ir más lejos, a finales de 2025 expresó públicamente: «Sólo esperaba que estuviese a la altura como abuela. Ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mí, engañó a las niñas, pero, sobre todo, se engañó a ella». Sin embargo, meses después, las tornas han cambiado. Ahora está reconciliado con su madre y el foco de sus críticas parece dirigirse hacia su ex pareja, Irene Rosales.

Isa Pantoja cuestiona la reconciliación

Dentro de todo este escenario, la única persona que parece haber quedado completamente al margen es Isa Pantoja, tanto por parte de su madre como de su hermano. La eterna tensión entre Isa y Kiko viene marcada por varios conflictos: la defensa pública de Chabelita hacia Dulce, la falta de apoyo de Kiko en determinados momentos y la utilización de Isa durante la guerra mediática entre el DJ e Isabel Pantoja.

Ahora es el turno de la pequeña del clan para sentarse en el plató de ¡De Viernes!. Con aparente tranquilidad, Isa Pantoja comenzaba hablando sobre su hermano y los acontecimientos de los últimos meses. En cuestión de muy poco tiempo, Kiko Rivera ya no está con Irene Rosales, tiene una nueva pareja y, además, se ha reconciliado con su madre. Eso sí, Chabelita tiene clara su postura y lanza una sentencia sobre esta reconciliación: «Tiene demasiadas expectativas sobre la reconciliación con mi madre, pero con ella nunca se sabe», dejando caer que, en cualquier momento, ese acercamiento podría romperse de nuevo.

Además, también ha querido reflexionar sobre el momento personal de su hermano: «Mi hermano no tiene mucha gente en su vida. Se ha encontrado solo y por eso puede que tenga esa necesidad de reconciliarse con mi madre».

Eso sí, Isa no cierra completamente la puerta a una futura reconciliación con él. Sin dudarlo, ha admitido que le resulta mucho más fácil acercarse a su hermano que a su propia madre. «Con mi hermano tengo la esperanza de volver a hablar. Tengo el sentimiento de que mi hermano es más accesible que mi madre. Le veo más humano», afirmaba la pequeña del clan Pantoja.

“No me fío de las cosas que dice”

En su última entrevista en el plató de ¡De Viernes!, Kiko Rivera confesó que había intentado contactar con su hermana. Sin embargo, según ha explicado ahora Isa Pantoja, la historia no habría sido exactamente así.

«Es verdad que me escribió una vez. Lo hizo un día antes de hacer la entrevista y me enteré, así que no le respondí porque quería ver qué pasaba. Dijo que me escribió más veces y eso es mentira. La verdad es que, ahora mismo, no me fío de las cosas que dice», afirma Chabelita.

La relación fallida entre Isa Pantoja y su madre

Cuando Isa Pantoja decidió hablar públicamente y, entre lágrimas, confesó algunos de los episodios que vivió dentro de la familia, quedó claro que la relación entre madre e hija se rompía en pedazos. Mucha gente le ha insistido en que debería ser ella quien diera el paso para retomar el contacto, pero Isa lleva mucho tiempo defendiendo que el gran problema de su madre es el entorno que la rodea.

En la entrevista tampoco ha dudado en sincerarse sobre este asunto y, a pesar de todo lo ocurrido, incluso ha roto una pequeña lanza a favor de su madre afirmando: «Nunca nadie ha dicho a mi madre que lo que está haciendo está mal. No necesita gente que le diga lo que quiere oír, necesita gente que le diga lo que debe hacer».

Eso sí, Isa Pantoja también deja clara cuál es su postura actual: «No me quiero reconciliar con ninguno ahora mismo».

Una madre que opta por el silencio

Isabel Pantoja mantiene por ahora un silencio absoluto respecto a la supuesta reconciliación con su hijo Kiko Rivera, un acercamiento que ha generado una enorme expectación mediática tras años de distanciamiento. La tonadillera no se ha pronunciado públicamente ni ha confirmado detalles sobre este nuevo escenario familiar, evitando cualquier declaración sobre el estado actual de su relación con él o sobre el papel del resto de la familia. Actualmente se encuentra de gira por Latinoamérica con la reciente noticia de que ha tenido que aplazar el concierto de Puerto Rico, después del fiasco de venta de entradas en Chile.