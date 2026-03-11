No es ningún secreto que, durante aproximadamente cinco años, Kiko Rivera e Isabel Pantoja han mantenido un conflicto abierto por diversas circunstancias. A pesar de todo lo que ha sucedido entre ellos y los motivos por los que se han distanciado durante tanto tiempo, parece que ha llegado el momento de dejar todo atrás. Recordemos que, hace tan solo unos días, salió a la luz una información que apuntaba a que Kiko Rivera e Isabel Pantoja habían dado paso a la reconciliación. Al parecer, madre e hijo han vuelto a tener contacto después de que la tonadillera decidiese descolgar el teléfono para hacer las paces con el ex marido de Irene Rosales. Y todo se debe a, supuestamente, un «motivo muy concreto, específico y de suficiente peso», tal y como dio a conocer Antonio Rossi durante su paso por el programa El tiempo justo.

Un acercamiento que el propio DJ confirmó después, al compartir una fotografía de su infancia junto a su madre, acompañado de la canción Mi pequeño del alma. Pero no todo queda ahí, puesto que, tan sólo una semana después, el ex marido de Irene Rosales ha regresado a las redes sociales con la firme intención de anunciar el lanzamiento de una nueva canción. Como no podía ser de otra manera, muchos han interpretado que se trata de una clara referencia a la sorprendente e inesperada reconciliación con su madre. En la publicación en cuestión realizada en su perfil oficial de Instagram, Kiko Rivera muestra una fotografía de su niñez realizada en Cantora. «El 27 de marzo verá la luz la canción más especial de mi vida», escribió Kiko Rivera en el mencionado post, y añadió: «Una canción que nace desde lo más profundo del corazón… de esas que no se escriben con la cabeza, se escriben con el alma».

«Habla de errores, de heridas… pero sobre todo habla de perdón. A veces el perdón tarda en llegar, pero cuando llega… lo cambia todo», reconoció. Así pues, Kiko Rivera expresó que este tema «no nace del orgullo», ni mucho menos… sino del amor: «Aunque quizá haya llegado tarde,

ha llegado de verdad».

Fue entonces cuando quiso incidir no solamente en la fecha de lanzamiento de esta canción, sino también en el nombre escogido para este proyecto: «El 27 de marzo compartiré con vosotros una parte muy profunda de mí. Ojalá la sintáis tanto como yo al escribirla. No hay paz sin ti». A pesar de que no ha dicho expresamente que va dedicada a su madre, con ese título da a entender que así es.

No podemos dejar de mencionar que el vínculo entre madre e hijo se rompió en el año 2020, después de que Kiko Rivera se viese sorprendido al supuestamente encontrar toda la herencia de Paquirri en una habitación de la finca de Cantora. Todo ello mientras la tonadillera siempre había negado que tenía todo eso en su poder.

Fue entonces cuando el DJ optó por acudir a televisión para contar toda la verdad al respecto, y todos los presuntos engaños a los que había sido sometido por parte de su madre e, incluso, su tío Agustín. A pesar de todo lo vivido durante todo este tiempo, parece que ha llegado el momento de dejar todo atrás para disfrutar, juntos, de la vida.