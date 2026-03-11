Este robot aspirador ultrafino apenas hace ruido y es capaz de aspirar y fregar a la vez sin que tengas que hacer nada: Lefant M310 Ultra

Tu perro lo deja todo lleno de pelos, tus hijos no son especialmente ordenados y tus alfombras están cada vez más sucias. ¿Puede ser fácil limpiar una casa así? Pues sí, sobre todo si tienes una solución como el Robot aspirador Lefant M310 Ultra. Este modelo, con 170 minutos de autonomía, programación vía app y sistema de aspirado/fregado inteligente, te va a hacer la vida más fácil, y más ahora que está rebajado 245 €.

Es un robot aspirador pensado para hogares grandes, con alfombras, con niños y hasta con mascotas. Se adapta a cualquier vivienda para limpiarlo todo sin que tengas que preocuparte por nada.

Lo mejor de este robot aspirador

Su diseño ultrafino le permite meterse por donde otros robots no pueden ni soñar.

Su tecnología láser evita obstáculos y agiliza su movimiento, incluso en la oscuridad.

Detecta las alfombras automáticamente, esquivándolas mientras friega y elevando la succión al aspirar.

Su batería aguanta hasta 170 minutos de limpieza ininterrumpidos.

Robot aspirador Lefant M310 Ultra

Con ese cuerpo de tan solo 7,6 centímetros de alto y esa autonomía de 170 minutos, parece más que suficiente para hacerse con el Robot aspirador Lefant M310 Ultra, pero la realidad es que ofrece mucho más que eso. Este robot aspira, pero también friega con su mopa integrada, y lo hace con muy buenos resultados. De hecho, no tienes que preocuparte por el modo de limpieza que tenga activo ya que, además de programarlo como quieras con el mapa de su app gratuita, lo ajusta todo automáticamente según el tipo de suelo. ¿Hay una alfombra? La esquiva si está fregando, pero maximiza su potencia en caso de estar aspirando. ¿Hay suelo duro? Se mueve sin problemas, detectando además obstáculos gracias a su tecnología láser. Además, apenas hace ruido y limpia mucho más en una sola pasada gracias a su doble cepillo lateral. Hace todo lo posible por facilitarte la vida.

Gracias a que tiene un cepillo central antienredos y casi 3 horas de batería, este robot aspirador es ideal si tienes una casa grande con mascotas. Incluso si tienes niños y el desorden está a la orden del día. Es perfecto en cualquiera de estos casos.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

Los usuarios quedan bastante convencidos con este robot aspirador, ya que su modo fregado funciona bastante bien y apenas hace ruido. A continuación tienes varias reseñas reales de usuarios:

«La impresión es buena. Es más pequeño que el que tengo, pero más ágil y manejable, además suena muy poco.»

«Excelente limpieza, potente y no choca con las cosas. Limpia también muy bien con la mopa de fregado.»

«En general, lo encuentro práctico, intuitivo y muy útil para mantener la casa siempre limpia sin esfuerzo.»

AliExpress garantiza una entrega rápida en solo cuatro días, con cupón de 2 € de regalo en caso de retraso, además de la opción de devolver el robot gratis en un plazo de 15 días si no te convence. Más facilidades, imposible.

Política comercial okshopping