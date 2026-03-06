Cómo pasar de una melena castigada a una con brillo: este aceite capilar con ácido hialurónico tiene la culpa

¿No te atreves a utilizar un aceite capilar? Es normal que, si tienes el pelo graso, pienses que no es para ti. Incluso si tu pelo es demasiado fino, creas que un producto así te va a apelmazar aún más. Pero ni una ni la otra. Si sabes elegir un buen aceite capilar y lo aplicas con sentido, puedes pasar de unas puntas abiertas y un pelo sin ninguna gracia a una melena con mucho brillo.

La manera ideal de aplicar un aceite capilar es de medios a puntas y en una cantidad muy pequeña, porque son productos que suelen cundir mucho. ¿Te apetece probar? Hemos fichado el aceite capilar Gloss Absolu Glaze Drops de Kérastase, porque tiene una valoración casi perfecta en Amazon y está rebajado a menos de 35€. Y nuestro veredicto es que merece mucho la pena.

Beneficios del aceite capilar de Kérastase

Controla el encrespamiento durante 4 días, incluso en ambientes húmedos.

Fórmula enriquecida con ácido hialurónico y ácido glicólico que hidrata y potencia el brillo desde el interior.

Textura ligera y muy suave que no deja un efecto graso ni una sensación pegajosa.

Incluye aceite de rosa silvestre para un tacto sedoso de medios a puntas.

Melena glossy y con brillo durante días

El aceite capilar Gloss Absolu Glaze Drops de Kérastase es una de las mejores fórmulas que puedes empezar a usar en tu melena, sobre todo si quieres lucir pelazo esta primavera. Es un producto con activos hidratantes que permiten que el cabello gane flexibilidad y movimiento, con una textura que no satura la fibra capilar.

Por tanto, lo puedes utilizar en pequeñas cantidades incluso si tienes el pelo fino, sin miedo a perder el volumen. Además, deja una fragancia superagradable, pues combina notas cítricas con un fondo floral mucho más sofisticado. Algo así como utilizar un producto de peluquería en casa.

Cómo utilizar este aceite capilar antifrizz paso a paso

Aplicar este aceite capilar de Kérastase es facilísimo. Sigue estos pasos:

Con el cabello seco o ligeramente húmedo, desenreda bien antes de aplicar el producto. Presiona el gotero y vierte 1 o 2 gotas en la palma de la mano si tienes una media melena. En caso de cabellos más largos, aumenta la cantidad poco a poco. Frota ligeramente las manos y distribuye el aceite de medios a puntas. Evita siempre la raíz. Peina con los dedos o con un cepillo para repartir el producto de manera uniforme. Para un extra de brillo, añade una gota más como toque final después del peinado.

¡Así de simple! Este aceite capilar de Kérastase en oferta proporciona resultados visibles, pero lo mejor es que también cuida y mejora la hidratación a largo plazo. Aprovecha que está rebajado en Amazon.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping