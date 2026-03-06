El colectivo de víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz ha expresado este viernes su «indignación» por lo que consideran un «desprecio» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su primera visita a la provincia de Huelva desde el accidente, ocurrido hace ya siete semanas.

La asociación ha reprochado que no se les informara ni comunicara un acto que se inicialmente se anunció como un homenaje a las víctimas antes del inicio de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). Finalmente, el homenaje ha quedado reducido a un recuerdo para las víctimas que tenían relación con la Universidad Internacional de Andalucía.

El reconocimiento se ha centrado exclusivamente en cuatro personas: dos profesores que impartían clases en los cursos de verano de la institución, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro. En memoria de los cuatro se ha colocado una placa a la entrada de la sede universitaria.

El presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento, Mario Samper, ha calificado de «indignante» la actitud institucional y ha denunciado un un sentimiento de abandono profundo. «Los pocos gestos que tienen desde el Gobierno van en sentido contrario de lo que deberían ser. Cada maniobra que hacen lo estropea un poco más», ha afirmado en declaraciones a Efe.

Samper ha recordado que el accidente dejó en Huelva 28 de las 46 víctimas mortales y más de 100 heridos. «No nos parece que venga aquí a nuestra propia casa y que ni siquiera le dé por pensar en nosotros», ha lamentado. A su juicio, las promesas de apoyo apoyo gubernamental han quedado en papel mojado. «Ese cariño que decía (Sánchez) que nos iba a dar todavía no lo hemos visto por ningún sitio», ha recalcado.

El presidente de la asociación también ha expresado su sorpresa y malestar por el minuto de silencio con el que se inauguró la cumbre. Aunque el Gobierno había anunciado que serviría para recordar a todas las víctimas del accidente de Adamuz, finalmente se dedicó de forma genérica a los fallecidos en España y Portugal –16 muertes por temporales e inundaciones–, sin mención expresa al siniestro ferroviario.

«A este nivel esperamos de un presidente del Gobierno otro tipo de gesto, de reacciones y de comentarios. Estoy bastante sorprendido con toda la actuación del Gobierno», ha añadido Samper.

En paralelo, la asociación trabaja en reforzar su estrategia jurídica para personarse en la causa abierta por el accidente, para lo que prevé contratar un despacho de abogados. El portavoz ha concluido reiterando los objetivos del colectivo, es decir, «saber qué pasó, exigir responsabilidades y que nos pidan perdón».