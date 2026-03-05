Ésta es la aspiradora-fregona que de verdad te hace la vida más fácil

Limpiar los suelos de casa de verdad y al completo es algo que ya puedes hacer con la Aspiradora-Fregona eléctrica iLife W90. Esta propuesta de iLife friega y aspira al mismo tiempo con un método en tres pasos de lo más efectivo, y además se limpia a sí misma con su función de autolimpieza. Enamora solo con eso, pero también con su precio rebajado a 83,66 € o incluso más barato con el cupón CDES09 de AliExpress.

Es más que una aspiradora y que una fregona. Es un aparato de limpieza que te facilita el día a día y te permite tener los suelos de casa impecables por mucho que tus hijos o tus mascotas se empeñen en lo contrario.

¿Por qué la recomendamos?

Limpia en tres fases para dejar los suelos mucho mejor en menos tiempo.

El sistema de autolimpieza deja los cepillos listos para usar en menos de un minuto.

Se adapta a cualquier superficie, incluso aunque tengas mascotas.

La batería da para limpiar hasta 200 metros cuadrados con una sola carga.

Comprar en AliExpress por ( 317 € ) 83,66 €

Aspiradora-Fregona eléctrica iLife W90

No es solo porque limpia bien, es por cómo lo hace. La Aspiradora-Fregona eléctrica iLife W90 se desmarca de la mayoría con su limpieza 3 en 1: pulveriza el agua limpia sobre el suelo, el rodillo elimina la mancha y después lo absorbe todo para llevarlo a su depósito de suciedad de 500 ml, que viene acompañado de uno de agua limpia de 700 ml. Este último, junto con sus 30 minutos de batería, te permite limpiar hasta 200 metros cuadrados de suelo sin problemas, y con total comodidad ya que solo pesa 4,5 kg. Además, podrás usarla a cualquier hora, ya que es muy silenciosa (siempre por debajo de 72 dB). ¿Y su mantenimiento? Pues facilísimo con su autolimpieza en 1 minuto y con sus avisos por luz y voz para que sepas qué necesitas y cuándo. Te lo pone todo facilísimo.

Precisamente por eso, es el tipo de aspirador eléctrico que necesitas si tienes poco tiempo para limpiar y si tu casa tiende a ensuciarse rápido. ¿Hay mascotas y/o niños en casa? La vas a agradecer aún más.

Esto opinan quienes ya la han probado

Solo en AliExpress, esta aspiradora-fregona ya suma casi 4.800 valoraciones con una nota media de 4,8 sobre 5. Los usuarios están encantados con ella por toda la comodidad que da, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«He estado usando el ILife W90 desde el lunes y esta es la mejor semana de mi vida. No sé por qué no lo compré antes.»

«Mi apartamento tiene poco más de 100 m² y puedo limpiar todo con una sola carga. Tal como se describe, el equipo aspira y trapea simultáneamente.»

«Nunca he tenido este tipo de equipo antes. Pisos perfectamente limpios y lavados con una pequeña cantidad de agua fría. La aspiradora no hace demasiado ruido. Muy buena potencia de succión.»

Ahora mismo, puedes comprar este modelo por 83,66 € o incluso menos usando el cupón CDES09. Además, AliExpress incluye envío gratuito en un plazo máximo de una semana. ¿Vas a aprovechar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

