La I.Steamer de Conair es una plancha de vapor para el pelo que alisa e hidrata al mismo tiempo y que está arrasando en ventas

No tienes por qué ir a la peluquería para alisarte el cabello y no destrozarlo. Solo necesitas contar con las herramientas adecuadas, como la Plancha de pelo I. Steamer Conair. Esta plancha combina el secado tradicional con vapor para hidratar a la vez que alisa, dejando mucho mejor el cabello, además de tener cinco ajustes de temperatura y un cable de dos metros que te da libertad total.

Ahora mismo está de oferta en AliExpress y es una de las mejores planchas de pelo baratas que puedas encontrar. Se adapta perfectamente a cualquier tipo de cabello y, además, trabaja rapidísimo.

¿Por qué la recomendamos?

Su sistema de vapor con 5 orificios no solo alisa, también hidrata el cabello en cada pasada.

Cuenta con 5 niveles de temperatura que van de 150 ºC a 200 ºC, adaptándose a cualquier tipo de cabello.

Se calienta en apenas 30 segundos.

A los 60 minutos, se apaga sola para evitar accidentes.

Comprar en AliExpress por ( 49,65 € ) 21,34 €

Plancha de pelo I. Steamer Conair

Lo mejor de la Plancha de pelo I. Steamer Conair no es solo su capacidad para alisar, sino cómo alisa. Tiene un sistema de vapor con 3 configuraciones diferentes que libera humedad en cada pasada, evitando que el cabello se reseque y tratándolo a la vez que lo estiliza. Así, consigue un acabado que se aleja del aspecto «paja» que suele quedar con una plancha convenconal. Además, va muy bien si tienes prisa porque se calienta en tan solo 30 segundos y te da mucha libertad con el cable giratorio de 2 metros que trae. Por otra parte, cuenta con cinco temperaturas a escoger (120 ºC, 140 ºC, 160 ºC, 180 ºC y 200 ºC) y se apaga sola a la hora. Así, se evitan accidentes.

Es una plancha de pelo que se adapta a cualquier tipo de cabello, incluso al más delicado. Tiene temperaturas para cualquier situación y ese vapor hace mucho por su cuidado.

Esto opinan quienes ya la han probado

Un funcionamiento estable y unos acabados de mucha calidad. Eso es lo que destacan los usuarios que han compartido reseñas de esta plancha de pelo, como puedes leer a continuación:

«No se calienta demasiado, pero funciona perfectamente y no ha fallado en todas las veces que la he usado.»

«Es un producto de muy buena calidad.»

Comprar en AliExpress por ( 49,65 € ) 21,34 €

Si aprovechas esta oferta, AliExpress te garantiza la entrega en un plazo de una semana sin gastos de envío y con devolución gratuita durante 90 días. ¿Vas a hacerte con ella?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping