Este es el motivo por los que los lectores han dejado a un lado los libros en papel y está rebajadísimo

Los lectores de libros electrónicos se han ganado un hueco fijo entre los dispositivos que usamos a diario. Son ligeros, aguantan muchísimo encendidos y, sobre todo, permiten leer sin forzar la vista, algo que una pantalla de móvil no puede igualar por muy buena que sea.

Cuando te gusta leer en el tren, en el sofá, en la cama o de viaje, se agradece tener un dispositivo pensado solo para eso, sin que pese demasiado como un libro tradicional. El Kindle Paperwhite (última generación) es una de las mejores opciones y ahora mismo tiene un 22% de descuento en Amazon por las Ofertas de Primavera, así que es un buen momento para hacerse con él.

Lo mejor del Kindle Paperwhite de última generación

Pantalla de 7″ con mayor contraste para que el texto se vea más nítido y cómodo.

con mayor contraste para que el texto se vea más nítido y cómodo. Pasos de página un 25% más rápidos , para que la lectura fluya.

, para que la lectura fluya. Pantalla sin reflejos que se ve bien bajo cualquier luz, incluso a pleno sol.

que se ve bien bajo cualquier luz, incluso a pleno sol. Batería de hasta 12 semanas con una sola carga mediante USB-C.

con una sola carga mediante USB-C. Luz regulable de blanco a ámbar para leer tanto de día como de noche.

de blanco a ámbar para leer tanto de día como de noche. Resistente al agua, perfecta para usar en la piscina, la playa o la bañera.

perfecta para usar en la piscina, la playa o la bañera. Acceso instantáneo a millones de títulos y compatibilidad con Kindle Unlimited.

Así es el nuevo Kindle Paperwhite

El Kindle Paperwhite (última generación) está pensado para quienes quieren un eReader que responda rápido y se vea bien en cualquier situación. Su pantalla de 7 pulgadas gana en tamaño y contraste frente a modelos más antiguos, algo clave para que las letras se lean claras y definidas, incluso si pasas mucho rato con el dispositivo en la mano.

Otro punto importante en este tipo de productos es la autonomía. Con una sola carga por USB-C puedes llegar hasta las 12 semanas de uso, dependiendo de cuánto leas. La iluminación también está muy cuidada. Puedes ajustar el tono de la pantalla desde una luz blanca hasta una luz ámbar cálida, ideal para leer por la noche sin deslumbrarte. Y al ser resistente al agua, no tienes que estar sufriendo si se salpica en la piscina o si lo usas en la bañera.

Le vas a sacar partido si…

Lees mucho en transporte público, viajes o escapadas y quieres algo ligero y cómodo.

Te distraes con el móvil y prefieres un dispositivo centrado solo en la lectura.

Te gusta leer al aire libre, incluso con sol directo, sin reflejos molestos.

Quieres un lector con buena batería para no estar cargándolo cada pocos días.

Este Kindle Paperwhite ya era una apuesta segura por prestaciones, pero con el 22% de descuento en Amazon por las Ofertas de Primavera se vuelve todavía más interesante. Si tenías en mente dar el salto al libro electrónico o renovar un modelo antiguo, es una de esas ofertas que merece la pena aprovechar.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

