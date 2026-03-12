La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que «probablemente» se tomarán medidas como la prohibición de despedir «por causas energéticas» ante la crisis del conflicto de Irán, como se hizo en el caso de la guerra de Ucrania. Sin embargo, en España no existe jurídicamente un «despido por causas energéticas» como categoría propia. El motivo es que si una empresa hace un despido alegando problemas relacionados con la energía, normalmente tiene que encajarlo dentro de las causas objetivas previstas en el Estatuto de los Trabajadores, que normalmente serían las causas económicas.

Por tanto, el «despido por causas energéticas» no existe, debido a que si sube mucho la luz y la empresa decide que ya no es rentable producir, lo encajaría como causa económica.

De igual forma, en su entrevista en TVE, Díaz también ha pedido este jueves «tranquilidad» a los españoles porque el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas, que irá al Consejo de Ministros de la próxima semana, para afrontar el impacto económico y social del conflicto en Oriente Próximo.

Evitar el despido a través de los ERTE

«Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie», ha subrayado.

Asimismo, ha avanzado que el Gobierno quiere anticipar los planes de movilidad que están recogidos en la ley de Movilidad Sostenible, que todavía no está aprobada, «para que los transportes sean colectivos en las empresas o por lo menos en las empresas grandes» ante el precio de la gasolina y del gasoil, «que es imposible».

Díaz ha afirmado además que, también en el orden social, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está trabajando en la congelación de los alquileres y de los desahucios, mientras que el Ministerio de Hacienda está valorando intervenir en la fiscalidad de los precios del gasoil y de la gasolina para rebajar los costes de los sectores productivos más afectados y de las familias.

«Estamos calibrando día a día lo que está sucediendo y la respuesta va a ser, como siempre hacemos, calmada, exhaustiva, casi diaria, pero la visión es que ya en el próximo Consejo tomemos algunas medidas», ha afirmado la ministra, que ha señalado que entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

«Creo que los agentes sociales saben lo que tenemos que hacer, el Gobierno también, y vamos a gestionar bien esta crisis y, sobre todo, vamos a acompañar a las familias, a las empresas y a los trabajadores en nuestro país», ha apuntado.

La ministra ha indicado que su prioridad es controlar ahora mismo el precio de la energía, que no se aplique el despido a nadie y congelar el precio del alquiler y paralizar los desahucios.

Precisamente, sobre la congelación de los alquileres, Díaz ha reconocido que existen discrepancias entre los dos partidos que soportan el Gobierno, PSOE y Sumar.