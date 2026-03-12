La banca teme que el incremento de los impagos en el crédito privado se consolide y se empiece a dejar ver el estallido de una burbuja en los mercados. Varios medios internacionales apuntan a que JP Morgan ha restringido la financiación a los fondos de private credit, especialmente a aquellos segmentos destinados a préstamos de empresas de software. Este tipo de mercantiles son las que más peso tienen dentro del crédito privado, especialmente tras una época de euforia bursátil causada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

En ese sentido, JP Morgan y el resto de los principales bancos de Estados Unidos (EEUU) se han dedicado a entregar liquidez a este tipo de fondos que, a su vez, utilizaban los préstamos que otorgaban a empresas tecnológicas como respaldo.

Sin embargo, la banca está recortando su valoración sobre algunas de las principales compañías de software, por lo que, a su vez, comienzan a tener en menor consideración dichas garantías de los fondos de crédito privado.

Los problemas del crédito privado

En ese sentido, en los últimos meses se han registrado cuantiosos reembolsos en los fondos private credit de empresas de software. Según parece, la banca considera que la irrupción de la IA puede no ser beneficiosa para todas las compañías tecnológicas.

Algunas de ellas podrían sufrir una desventaja competitiva, al verse su modelo de negocio afectado y sustituido por el avance de la IA. Por ello, crecen los temores de que la calidad crediticia empeore.

Todo esto mientras Partners Group advierte, según Financial Times, que las tasas de impago en el crédito privado pueden duplicarse en los próximos años. De ser así, se entendería mejor el movimiento de JP Morgan, quien se está desvinculando de este tipo de inversiones.

Por ello, el temor ante un grave problema con estos créditos y sus posteriores consecuencias está comenzando a salir a la luz en EEUU. Esto podría destapar una burbuja de malas inversiones tecnológicas en los últimos tiempos.

El impacto de la IA sigue generando incertidumbre. En esa línea, un estudio de Payhawk señala que «escalar esta tecnología en los procesos financieros clave sigue siendo un desafío incluso para las empresas más avanzadas». Así, tres de cada cuatro organizaciones (el 74%) que se consideran líderes en IA aún carecen de la gobernanza y la infraestructura necesarias para hacerlo con garantías».

«La IA solo cobra verdadero sentido cuando se integra en funciones con altos niveles de responsabilidad y control, como el cierre contable, los controles internos, las aprobaciones, la gestión de excepciones, las trazas de auditoría o la gobernanza del gasto», explica Laura Gámiz, directora de Payhawk en España.