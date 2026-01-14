El banco norteamericano Citi ha cargado contra el presidente de Estados Unidos (EEUU) por querer limitar al 10% los tipos de interés que pueden tener las tarjetas de crédito en el país. Según la entidad, esta medida puede tener graves consecuencias, perjudicando a la economía y el acceso al crédito por parte de los estadounidenses. Lo cierto es que la morosidad con las tarjetas de crédito en EEUU se encuentra en máximos históricos tras superar la barrera de la crisis del 2008. Así, según la Reserva Federal (Fed), esta cantidad ya ha alcanzado los 1,2 billones de dólares (alrededor de 1 billón de euros).

Por otro lado, el riesgo asociado al dato anterior ha impulsado al alza las tasas de interés de estas tarjetas, llegando a tocar una media récord de cerca del 23%. En ese contexto, Trump ha decidido intervenir con una limitación máxima del 10%, es decir, menos de la mitad de interés que el promedio actual.

Sin embargo, el director financiero de Citigroup, Mark Mason, ha reaccionado asegurando que esta medida puede tener efectos muy graves sobre la economía norteamericana: «Un límite a las tasas de interés no es algo que apoyaríamos ni podríamos apoyar, francamente». Así lo aseguró el directivo a periodistas justo antes de la presentación de los resultados del cuarto trimestre de la entidad.

De hecho, Mason ha alertado sobre una posible desaceleración económica de llevarse a cabo dicha limitación: «Al final, creo que un límite a las tasas de interés restringiría el acceso al crédito a quienes más lo necesitan y, francamente, tendría un impacto perjudicial en la economía».

Con todo, tal y como publicó este periódico, Trump puede verse beneficiado de una desaceleración económica por los problemas que está teniendo con la deuda pública de EEUU. En concreto, el dirigente republicano se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto.

Ante esto, la Fed ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía. No obstante, si se produjera una desaceleración económica, el banco central no tendría más remedio que reaccionar con rebajas de las tasas.

Limitación de las tarjetas de crédito

Citi considera que la limitación de la retribución de los créditos a través de las tarjetas podría reducir la capacidad de financiación de los estadounidenses, algo que frenaría la inversión y, por ende, la economía nacional. Como efecto colateral, Trump podría llegar a conseguir una de sus proclamas más ansiadas: la rebaja de tipos por parte de la Fed.

Precisamente, este choque entre los intereses y deseos del banco central y el presidente de EEUU es el que está generando el conflicto con Jerome Powell. Trump ha llegado a exigir su dimisión en varias ocasiones. Con todo, el tiempo del presidente de la Fed llega a su fin, pues agota su mandato en mayo.