El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 17 de marzo, con una caída del 0,04%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.082,4 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent al alza, hasta los 103,5 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

No obstante, pasados unos minutos de la apertura, el selectivo se daba la vuelta y se apuntaba un alza del 0,08%, hasta los 17.101,2 puntos.

Además, este martes, el precio del Brent ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, después de cerrar el lunes algo por encima de los 100 dólares.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, informó ayer de que la organización está dispuesta a liberar más barriles de petróleo para paliar las consecuencias de la crisis energética provocada por el conflicto de Irán, una situación que se uniría a los 400 millones de barriles ya anunciados y que se espera que empiecen a llegar a los mercados esta semana.

Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam, además de los miembros de la AIE, han mostrado su disposición a colaborar con la agencia internacional para frenar la volátil situación del precio del crudo.

Entretanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mantenido su insistencia en buscar una colaboración internacional para reabrir el estrecho de Ormuz y que vuelva a circular el petróleo por sus aguas, una cantidad que suponía la quinta parte del petróleo mundial.

Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

En este contexto, Wall Street cerró la jornada de ayer en positivo, con alzas del 0,8% para el Dow Jones y del 1,2% para el Nasdaq, mientras que en los principales índices en Asia, el Nikkei japonés ha cerrado este martes con un retroceso del 0,2%, la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso de más del 0,8%, el Kospi surcoreano ha subido un 1,6%, y el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,1%.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Indra (-1,59%), Arcelormittal (-1%) y Acciona Energía (-0,87%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Repsol (+1,11%) y Sacyr (+0,63%).

Mercados internacionales

Mientras que las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,09% y Fráncfort y Milán un 0,21% y un 0,14%, respectivamente, mientras que Londres subía un 0,09%.

Los inversores estarán también atentos esta semana a las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para ver qué decisiones adoptan con los tipos de interés.

Hoy, el Consejo del Banco de la Reserva de Australia ha decidido elevar el tipo de interés de referencia para sus operaciones en 25 puntos básicos, hasta el 4,10%, en su segunda subida consecutiva del precio del dinero, que alcanza así su nivel más alto desde abril de 2025 ante el repunte de las presiones inflacionistas, incluso antes de que el conflicto en Oriente Próximo pueda contribuir a la inflación mundial y nacional.