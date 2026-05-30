Alarma en Mallorca por una serpiente de más de metro y medio junto al campo de fútbol del Cala Millor

La tranquilidad habitual de Cala Millor, en Mallorca, se vio alterada por completo tras la inesperada aparición de una gigantesca culebra de más de un metro y medio de longitud en las inmediaciones del campo de fútbol, un espacio muy frecuentado por menores, familias y deportistas.

El hallazgo del reptil provocó momentos de auténtica tensión entre las personas que se encontraban en la zona. Varios vecinos aseguran que el animal apareció de repente cerca de una de las áreas de paso más transitadas del recinto deportivo, generando nerviosismo y preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Un residente consiguió grabar el momento exacto en el que la enorme culebra en Mallorca se desplazaba lentamente por la zona y remitió las imágenes a OKBALEARES. La noticia comenzó rápidamente a difundirse entre vecinos y redes sociales, donde las reacciones no tardaron en multiplicarse.

La impactante longitud del animal y el hecho de que apareciera tan cerca de menores desataron una oleada de comentarios cargados de miedo e indignación. «Cada vez son más grandes», lamentaba una vecina tras ver las imágenes. Otros residentes reconocían abiertamente el temor que sienten ante este tipo de situaciones: «Qué miedo, tengo terror», comentaba otra usuaria.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la creciente preocupación de muchos ciudadanos por la presencia de culebras gigantes en Mallorca y por el aumento de avistamientos en diferentes puntos de la isla. Algunos vecinos aseguran que en los últimos años los reptiles aparecen incluso cerca de viviendas, jardines, instalaciones deportivas y zonas escolares.

«Antes era raro ver una, ahora empiezan a aparecer constantemente”, comentaba un residente de la zona, todavía sorprendido por lo ocurrido. El miedo ha aumentado especialmente porque la escena tuvo lugar en un espacio donde diariamente entrenan niños y jóvenes deportistas.

Un experto en fauna consultado por este medio quiso lanzar un mensaje de prudencia y recordó que lo más importante en estas situaciones es no atacar ni acorralar a las culebras. Según explicó, cuando una culebra se siente amenazada puede reaccionar de forma defensiva, aunque insistió en que el riesgo real para las personas sigue siendo bajo.

Aun así, el especialista reconoce que encontrarse cara a cara con un reptil de semejante tamaño puede generar una enorme impresión. “Si una persona no se siente capaz de actuar, lo mejor es dejar al animal tranquilo para que abandone la zona por sus propios medios y avisar inmediatamente a los profesionales”, explicó.

También pidió colaboración ciudadana para comunicar cualquier nuevo avistamiento o captura a través de los canales habilitados por las autoridades ambientales, especialmente en aquellos casos en los que las culebras aparezcan en zonas urbanas o cerca de viviendas.

El experto incluso reveló una de las técnicas más curiosas que utiliza en determinadas ocasiones para intentar espantar a estos reptiles: provocar vibraciones fuertes en el suelo mediante zapateados, una especie de “baile flamenco”, con el objetivo de incomodar al animal y lograr que se aleje rápidamente del lugar.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo entre los residentes de Mallorca y especialmente en zonas turísticas como Cala Millor, donde muchos ciudadanos reclaman medidas urgentes y un mayor control para evitar que estos animales sigan apareciendo cerca de espacios infantiles y deportivos.

Algunos vecinos consideran que la situación empieza a ser preocupante y alertan de que cada vez son más frecuentes los avistamientos de serpientes y culebras de gran tamaño en Mallorca. Otros, sin embargo, recuerdan que estos reptiles forman parte del ecosistema natural de la isla y piden evitar comportamientos agresivos hacia los animales.

Lo cierto es que las imágenes de la gigantesca culebra captada en Cala Millor ya han dado la vuelta a las redes sociales y han vuelto a disparar la preocupación de muchos residentes, que aseguran sentir cada vez más miedo ante la presencia de reptiles de gran tamaño en lugares tan concurridos.

La pregunta que muchos se hacen ahora es inevitable: ¿por qué cada vez aparecen más culebras gigantes cerca de viviendas y zonas deportivas en Mallorca?