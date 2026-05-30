Se acabó: la Tarjeta Ciudadana de la EMT de Palma dejará de ser válida este lunes 1 de junio como título de transporte, por lo que será necesario disponer de la Tarjeta Única o de la Tarjeta Intermodal.

A partir de este periodo se pondrá en marcha el proceso de traspaso del saldo monedero de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Intermodal o a la Tarjeta Única.

Este traspaso se realizará de manera automática para la mayoría de las personas usuarias progresivamente a lo largo de varias semanas.

Solo será necesaria una gestión adicional en aquellos casos en los que existan incidencias en los datos de la persona titular o situaciones administrativas específicas. En estos supuestos, las personas afectadas podrán dirigirse a la EMT para resolver la incidencia detectada y activar el proceso de traspaso.

Los usuarios cuyo saldo se haya traspasado correctamente de forma automática recibirán una notificación del CTM en el correo electrónico o en el teléfono móvil de contacto facilitado en el momento de la solicitud de la Tarjeta Única.

El proceso de transición de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única (TU) culmina, por tanto, este domingo, tras la emisión de 175.500 nuevas tarjetas desde el pasado mes de octubre. De estas tarjetas, cerca de 129.000 son primeras emisiones, lo que incluye una gran mayoría de las personas titulares y usuarias de Tarjeta Ciudadana que no tenían Tarjeta Intermodal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma y el Govern valoran la implantación de la Tarjeta Única, como «esencial» en el proceso de

creación de una gran red integrada de transporte público en Mallorca: tren, metro y autobús interurbano (red TIB) y autobús urbano de Palma (EMT).

Entre octubre del 2025, cuando se empezó a emitir la nueva Tarjeta Única, y el jueves 28 de mayo de 2026, la ciudadanía ha tenido a su disposición una amplia red de oficinas para la solicitud de la Tarjeta Única, incluyendo la nueva Sala de Emisión Centralizada en la Estación Intermodal, oficinas de atención ciudadana habilitadas en Palma, toda la red de centros de emisión del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) y la oficina de la EMT Palma.

Durante todos estos meses de transición, los usuarios han podido seguir utilizando la Tarjeta Ciudadana en los autobuses de la EMT Palma.

Aunque la gran mayoría de personas usuarias del transporte público ya disponen de la Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal, la TU se seguirá emitiendo tanto en las oficinas de la Estación Intermodal como en la red de oficinas del CTM en Alcúdia, Inca y Manacor, en los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí, además de en la Oficina de Atención al Usuario de la EMT Palma.

Llega la Tarjeta Única

La implantación de la Tarjeta Única es fruto del convenio firmado en noviembre de 2024 entre el Govern y el Ajuntament para la integración tecnológica y tarifaria de las redes de transporte público.

En el marco de este proceso, ya se han materializado mejoras significativas para los usuarios, como la finalización de la instalación del sistema de pago con tarjeta bancaria en toda la flota de la EMT.

De este modo, el pago con tarjeta bancaria ya está disponible en todos los autobuses de la red municipal, al igual que en el tren, el metro y los autobuses interurbanos del TIB. Este sistema permite beneficiarse de un 40 % de descuento para el primer pasajero y hasta un 60 % para acompañantes y grupos de hasta cinco personas.

Además, los titulares de Tarjeta Única o Tarjeta Intermodal podrán seguir viajando gratuitamente durante todo el año 2026, tal y como recogen los presupuestos de la EMT y como también ha acordado el Govern.